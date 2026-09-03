OPATRA London沙田連城廣場分店疑欠租　母公司遭港鐵追34.7萬

連鎖美容品牌的沙田新城市廣場門店，近日被指以不良手法推銷顧客買下逾6萬元產品。其母公司Sayles Retail Limited昨（3日）亦被入稟高等法院（HCA1520/2026），指其位於沙田連城廣場的分店，自今年8月16日起停業至今，亦未繳付租金及冷氣費等費用，屬違反租約，遂要求該店舖交吉，並追討約34.7萬的欠租及利息等費用。



原告香港鐵路有限公司，被告為Sayles Retail Limited。

Opatra London的新城市廣場分店已停業。（洪戩昊攝）

Opatra London的新城市廣場分店貼出停業告示，但沒有交代原因。（洪戩昊攝）

Opatra London的沙田新城市廣場分店已停業。（洪戩昊攝）

今年4月簽下3年租約

入稟狀指，原告與被告在2026年4月15日簽訂為期3年的租約，以每月15.7萬的基礎租金，出租上述舖位予被告。此外，被告每月須繳付約9300元的管理費、冷氣費等雜費，以及15%的營業額租金。若然擔保人的聲譽及財務狀況等出現改變，原告方有權要求被告另行支付保證金。根據入稟狀所指，被告已支付總計約99.7萬的按金。

被告自8月中停業未有交租

租約亦列明，除農曆新年假期、店舖維修期間及盤點等日子外，被告須保持店舖開放。如在未得被告同意的情況下，暫停營業超過三天，即屬違約。然而被告自2026年8月16日停業至今，亦未繳付租金等有關費用，故要求被告交吉舖位，並追討約34.7萬的欠款及利息等。