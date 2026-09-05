縮班殺校｜蔡若蓮指學齡人口跌十年內不會逆轉 籲各方面對現實
撰文：吳美松
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新學年開學近一星期，教育局局長蔡若蓮今日（5日）出席電台節目時表示，整體學校運作暢順良好，各方面支援工作平衡有序。針對本學年有超過120間小學縮減小一班，蔡若蓮直言，本港適齡學童人口下跌屬於結構性問題，近5至10年出生率持續下降，短時間內「未來五年十年看不到逆轉」，認為各界須面對現實，「唔好為咗保存學校數目，就拉住唔准教育系統優化同發展。」
教局措施「用盡」 不應保存學校數目礙教育系統發展
蔡若蓮在商台節目《政經星期六》指，過去10年間公營學額並無大幅調整，當局及業界已採取多項措施嘗試維持現狀，包括減少每班人數、降低開班線及增加教師人數等。然而，相關應對措施目前已經「用盡」，「可以退縮的位置已經退縮了」。她強調，不能為了盲目保存學校數目而阻礙教育系統的優化與發展，否則將影響本港學校生態的健康發展，各界應藉此契機提高整體中小學的教育質量，以應對全球競爭。
蔡若蓮表示，因應學齡人口短時間內難以回升，蔡若蓮期望辦學團體及學校能及早規劃，考慮合併或停辦，以便校方與家長早作準備，「除了軟著陸之外，希望辦學團體和學校及早規劃，短時間內，未來五年十年看不到逆轉」。她強調，學校合併絕非「救校方案」，而是希望推動學校「做好、做大」或「強強聯手」。
額外津貼助保留超額教師 優質教師無求職問題
為鼓勵及支援學校合併，教育局將提供最多100萬元的額外津貼，並允許學校在過渡期內保留超額教師，以照顧學生的適應需求。蔡若蓮補充，相信業界求才若渴，優質教師無須擔心求職問題。至於選擇停辦且不合併的學校，當局會以學生福祉為首要考慮，協助學生在原區轉校，並重申絕不會因學校即將停辦而停止發放資源。
此外，教育局於新學年推出「友『晴』凝聚校園大行動」。蔡若蓮表示，期望校園能建立正面的「晴天」態度，加強學生的人際關係與精神健康，從而減少校園欺凌現象，局方亦會邀請家長參與相關講座。