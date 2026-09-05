縮班殺校｜蔡若蓮指學齡人口跌十年內不會逆轉　籲各方面對現實

新學年開學近一星期，教育局局長蔡若蓮今日（5日）出席電台節目時表示，整體學校運作暢順良好，各方面支援工作平衡有序。針對本學年有超過120間小學縮減小一班，蔡若蓮直言，本港適齡學童人口下跌屬於結構性問題，近5至10年出生率持續下降，短時間內「未來五年十年看不到逆轉」，認為各界須面對現實，「唔好為咗保存學校數目，就拉住唔准教育系統優化同發展。」



2026年9月1日開學日，受宏福苑大火影響的大埔浸信會公立學校遷入富善邨的前中華基督教會基正小學校舍開學。（資料圖片／夏家朗攝）

教局措施「用盡」 不應保存學校數目礙教育系統發展

蔡若蓮在商台節目《政經星期六》指，過去10年間公營學額並無大幅調整，當局及業界已採取多項措施嘗試維持現狀，包括減少每班人數、降低開班線及增加教師人數等。然而，相關應對措施目前已經「用盡」，「可以退縮的位置已經退縮了」。她強調，不能為了盲目保存學校數目而阻礙教育系統的優化與發展，否則將影響本港學校生態的健康發展，各界應藉此契機提高整體中小學的教育質量，以應對全球競爭。

蔡若蓮表示，因應學齡人口短時間內難以回升，蔡若蓮期望辦學團體及學校能及早規劃，考慮合併或停辦，以便校方與家長早作準備，「除了軟著陸之外，希望辦學團體和學校及早規劃，短時間內，未來五年十年看不到逆轉」。她強調，學校合併絕非「救校方案」，而是希望推動學校「做好、做大」或「強強聯手」。

2026年8月29日，教育局局長蔡若蓮在「友『晴』凝聚校園大行動」啓動禮暨專業交流會上致辭。（政府新聞處圖片）

額外津貼助保留超額教師 優質教師無求職問題

為鼓勵及支援學校合併，教育局將提供最多100萬元的額外津貼，並允許學校在過渡期內保留超額教師，以照顧學生的適應需求。蔡若蓮補充，相信業界求才若渴，優質教師無須擔心求職問題。至於選擇停辦且不合併的學校，當局會以學生福祉為首要考慮，協助學生在原區轉校，並重申絕不會因學校即將停辦而停止發放資源。

此外，教育局於新學年推出「友『晴』凝聚校園大行動」。蔡若蓮表示，期望校園能建立正面的「晴天」態度，加強學生的人際關係與精神健康，從而減少校園欺凌現象，局方亦會邀請家長參與相關講座。