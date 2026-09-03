小學概覽2026｜全港淨減120班小一　葵青成重災區　60校僅開1班

小學學額｜適齡學童人口持續下跌，全港小學面臨嚴峻的縮班及收生挑戰。家庭與學校合作事宜委員會發布《小學概覽2026》網上版，統計全港約450間官立及資助小學的開班數據顯示，2026/27學年全港逾120間小學需要縮減小一班數，合共淨減少約120班小一，減幅較去年倍增；更有約60間學校在新學年僅能開辦1班小一。



17區均現縮班潮 葵青區減17班成重災區

在全港18個行政區中，除灣仔區的小一開班數目維持平穩外，其餘17區均無一倖免需要縮班。

各區縮班情況中以葵青區最為嚴重，區內共有14間學校縮班，合共減少約17班小一：

- 慈幼葉漢小學、中華基督教會基真小學、保良局陳溢小學在新學年均由4班縮減至2班。

- 仁濟醫院趙曾學韞小學則由2班減至1班。

- 緊隨其後的是東區及屯門區，兩區各縮減13班小一；觀塘區亦錄得減少11班。

60間小學僅開1班 北區、沙田及離島最普遍

數據亦反映，全港有約60間小學在新學年僅能獲批開辦1班小一，較去年增加約10間，當中以 北區、沙田及離島區的分佈最多。

為方便學校按實際情況適時更新資料，並讓家長掌握最新的學校資訊，家校會宣布《小學概覽》由本學年起全面轉用網上版形式發布。

2026/27學年全港逾120間小學需要縮減小一班數，合共淨減少約120班小一。(陳巧恩攝)

學界料「開零班」續增 收生危機恐持續至2029年

本學年全港共有15間小學未能成功開辦小一。津貼小學議會顧問張作芳引述人口推算數據指出，小學收生問題預計要到2029年才有望喘定，估計未來未能開辦小一（「開零班」）的學校數目會持續上升，甚至可能突破 20 間。她表示學界正積極自強，若收生困難持續，辦學團體或需考慮跨區或與其他學校合併。

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，學界對縮班早有心理準備，在整體學額寬裕的情況下，家長選校傾向將加劇「強校越強，弱校繼續弱」的兩極化現象。對於學校合併方案，他坦言往往牽涉不同辦學團體及運作模式，實際執行上有一定困難。