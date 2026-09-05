城大Ocamp｜蔡若蓮稱損校譽令社會失望　「一時玩過火」須負責任

近日城大有迎新營爆出涉不雅活動，教育局局長蔡若蓮今日（5日）回應指，事件對學校聲譽影響很大，形容學生品格非常重要，大學生「一時貪玩、玩過火，令社會很失望」。



她指，校方就事件迅速及嚴肅處理，是向同學、社會發放清晰信息，表明絕不縱容有關行為，而不負責任的學生活動組織者，亦絕不縱容。她又認為校方處理恰當，學生要負責任，「除了懲罰之外，教導同學如何做對事情也非常重要。」



幹事會曾發聲明 曾勸喻參加者惟未能制止 事後宣布解散

近日社交平台流傳一段屬香港城市大學迎新營的短片，轉發者以「終於見識到玩到除衫嘅O camp」為題，畫面顯示一名女生上身僅有紅色胸罩，由一名赤膊男生「公主抱。負責舉辦迎新營的城大管理科學學科聯會幹事會「煊管」在事件揭出後致歉，確認事發於8月27日晚上「Disco Night」環節期間，參加者出現不恰當行為，曾勸喻惟未能制止，亦宣布幹事會就此解散。

所有學生已承認過失致歉 接受紀律處分

城大於傳媒報道兩日後公布，學生紀律委員會完成調查，涉事學生承認錯誤致歉，連同活動舉辦者作出校方紀律處分。城大指，期望社會能給予涉事學生改過的空間，讓他們在承擔責任的同時，從經驗中學習並成長。校方續指，已就今次事件設立熱線，為有需要的學生提供心理支援及進一步協助。