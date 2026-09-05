旅發局四川成都辦旅遊推介會　羅淑佩︰有潛力推動蓉港一程多站

特區政府正在四川省舉辦「香港周2026@成都」，旅發局昨日（4日）在成都舉辦「香港旅遊推介會暨華西業界洽談會」，聯同香港多位業界代表向逾百名華西地區業界及媒體代表，推廣香港大型盛事及深度旅遊體驗，並與攜程、美團等網上旅遊平台等進行商務配對及交流，探討適合華西市場的旅遊產品及行程設計。



文體旅局局長羅淑佩在活動中致辭指，兩地擁有豐富旅遊資源和獨特城市魅力，非常有潛力推動「蓉港一程多站」旅遊發展，把更多海外旅客「引進來」。旅發局主席林建岳則指，相信今次對接後將促成更多創新兼具吸引力的旅遊產品。



旅發局乘着特區政府於四川省舉辦「香港周2026@成都」，9月5日在成都舉辦「香港旅遊推介會暨華西業界洽談會」。（旅發局圖片）

旅發局聯同香港多位業界代表，向逾100名華西地區（四川、重慶、陝西、貴州、雲南）的旅遊業界及媒體代表，推廣「只在香港」。

「香港旅遊推介會暨華西業界洽談會」旨在促進香港與華西市場旅遊業界的交流合作。（旅發局圖片）

旅發局昨日四川辦「香港旅遊推介會暨華西業界洽談會」

旅發局今日公布，乘着特區政府於四川省舉辦「香港周2026@成都」，昨日（4日）在成都舉辦「香港旅遊推介會暨華西業界洽談會」，聯同香港多位業界代表，向逾100名華西地區（四川、重慶、陝西、貴州、雲南）的旅遊業界及媒體代表，推廣「只在香港」（Only in Hong Kong）全新環球宣傳，並促進香港與華西市場旅遊業界的交流合作，吸引更多中國內地旅客訪港。

旅發局在會中特別宣傳香港下半年多項大型盛事、本地深度旅遊體驗等。（旅發局圖片）

推介會中宣傳香港下半年多項大型盛事及深度旅遊體驗

旅發局特別宣傳香港下半年多項大型盛事，包括本月舉行的首屆「國際中秋綵燈匯」、陸續登場的萬聖節主題活動、年度旗艦盛事「2026新鴻基地產香港單車節」、「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」、「香港跨年倒數」等，為旅客帶來源源不絕的節慶旅遊體驗。

旅發局並推介多項本地深度旅遊體驗，包括維港兩岸世界級天際線、近在咫尺的郊野山徑、歷史街區及特色社區，以及中西文化交融的生活面貌，展現香港作為國際都會的獨特吸引力

香港迪士尼樂園度假區特別在推介會呈獻開場表演。（旅發局圖片）

香港迪士尼呈獻開場表演炒熱現場氣氛

旅發局亦將香港獨特的主題樂園魅力帶到成都，展示香港的城市歡樂及活力，香港迪士尼樂園度假區特別在推介會呈獻開場表演，迪士尼朋友米奇老鼠、米妮老鼠、胡迪、翠絲、LinaBell CookieAnn聯同一眾樂園演藝人員載歌載舞，炒熱現場氣氛。

旅發局成都舉辦大型業界洽談會。（旅發局圖片）

旅發局成都舉辦大型業界洽談會 與攜程及美團等代表商務配對

配合今次推廣活動，旅發局在成都舉辦大型業界洽談會，邀請香港旅行社、酒店及景點等旅遊業界代表及夥伴，與攜程、美團等網上旅遊平台等代表，進行商務配對及交流，雙方圍繞「只在香港」主題，探討適合華西市場的香港旅遊產品及行程設計，包括文化深度遊、盛事旅遊、家庭及親子旅遊等，共拓商機，進一步提升華西地區旅客訪港意欲。

旅發局指，未來將繼續透過不同推廣平台及業界合作，拓展中國內地客源市場，吸引更多旅客訪港，推動香港旅遊業持續發展。

旅發局主席林建岳指，很高興見到香港與華西業界積極交流及商討合作意願，共拓商機。（旅發局圖片）

林建岳︰相信今次對接後促成更多創新兼具吸引力的旅遊產品

旅發局主席林建岳表示，華西地區一直是旅發局重點拓展的中國內地客源市場之一，很高興見到香港與華西業界積極交流及商討合作意願，共拓商機，相信透過今次深入對接，將促成更多創新兼具吸引力的旅遊產品，旅發局將繼續與業界夥伴緊密合作，吸引更多華西旅客訪港，親身體驗「只在香港」的獨特魅力，並一訪再訪。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，成都與香港都擁有豐富的旅遊資源和獨特的城市魅力，亦非常有潛力推動「蓉港一程多站」旅遊發展。（旅發局圖片）

羅淑佩︰非常有潛力推動「蓉港一程多站」旅遊發展

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在活動中致辭指，成都與香港都擁有豐富的旅遊資源和獨特的城市魅力，亦非常有潛力推動「蓉港一程多站」旅遊發展，把更多海外旅客「引進來」，吸引他們到訪香港、成都及其他中國內地城市。

羅淑佩又指，今次旅發局舉辦的推介會及業界洽談會反應踴躍，為香港與華西市場深化合作提供重要平台，有助雙方共同開拓更多旅遊發展機遇。