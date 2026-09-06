工作暑熱警告｜明年夏季前完成檢討　對中暑納入職業病持開放態度

「工作暑熱警告」新機制上月起落實，勞工處長許澤森今日（6日）表示，會根據今年的數據考慮是否調節制度，將於明年夏季前完成檢討。對於有工會建議將中暑分類為「職業病」，許澤森表示持開放態度，但職業病須證明工人健康與特定處境下的工作環境有醫學上的因果關係。



勞工處處長許澤森8月27日宣布8月28日起進一步優化「工作暑熱警告」系統。（黃寶瑩攝）

不直接採用「濕球黑球指數」因有「地方化」調節

現時預防中暑指引沒有法律效力，有聲音建議政府立法規定僱主必須執行。勞工處長許澤森今日在無綫節目《講清講楚》表示，僱主有責任就僱員高溫下工作引起熱衰竭或中暑做好風險管理，否則在職安健條例下亦屬違法。但他指，將部分指引變成法例，「呢個可能性永遠都有」。

許澤森指，相比「濕球黑球指數」，新機制進行了地方化的調節，更著重濕度及空氣流動慢所構成的熱壓力。若直接採用「濕球黑球指數」，或會令暑熱工作警告喪失部份功能。有聲音建議勞工處增加濕球黑球溫度所佔比重，他表示會參考實際數據，對該建議保持開放態度。

可否因天氣延長工期？許澤森：發暑熱警告不等於須停工

此外，有工會建議將中暑分類為「職業病」，許澤森表示持開放態度，但職業病須證明工人健康與特定處境下的工作環境有醫學上的因果關係，勞工處樂意探討清晰法律字眼。許又表示，過往收到不少個案的醫學報告，處方會考慮將已證實有相關性的個案整理成資料庫，幫助判斷個案中暑和工作的相關性。他透露，勞工處正與工會溝通，探討如何透過醫學和健康數據，協助判斷在工作間暈倒的情況是否與暑熱氣候有關。

問到日後政府工程會否因新機制下，容許因不可控天氣影響延長工期，許澤森稱，勞工處樂意參與討論，但未必是處方可單獨處理。但他強調，只要地盤負責人有安排降溫站、降溫衣、風扇等預防工作，地盤未必要因為暑熱警告而停工，但要以工人健康風險作為優先考慮。