馬季開鑼｜廿年馬迷秉承傳統屯門遠征沙田馬場　買$2000當做善事

新馬季今日（6日）開鑼。沙田馬場早上十時半開放給馬迷入場，開閘一刻有不少人急步入場，氣氛熾熱。其中，有買了20多年馬的市民一如往年，趁開鑼日到場感受氣氛，笑言一直因馬會多參與慈善而繼續買馬，預計今日會買一、兩千元。



新馬季今日（6日）在沙田馬場開鑼。（鄧倩螢攝）

新馬季今日（6日）在沙田馬場開鑼，特首李家超主持開鑼儀式。（鄧倩螢攝）

新馬季今日（6日）在沙田馬場開鑼，歌手郭富城擔任表演嘉賓。（鄧倩螢攝）

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郭富城任嘉賓 勁歌熱舞點燃氣氛

早上十時多，沙田馬場觀眾席閘外已有不少人等候入場。直至十時半開閘，有不少人急步入場，氣氛頗為熾熱。不少人入場時亦有敲銅鑼，取個好意頭。馬會其後在沙圈辦開鑼儀式，由特首李家超主持，並為醒獅點晴，民政及青年事務局局長麥美娟、馬會主席廖長江、行政總裁應家柏等人亦有出席。歌手郭富城亦作為嘉賓勁歌熱舞，將氣氛推向高潮。

新馬季今日（6日）在沙田馬場開鑼。（鄧倩螢攝）

居於屯門的布先生買了20多年馬，但甚少到馬場，每年也是趁開鑼日才到場感受氣氛。（鄧倩螢攝）

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廿多年馬迷輸多贏少 新一季不求追數

有不少馬迷特地趁開鑼日到場。居於屯門的布先生買了20多年馬，但甚少到馬場，每年也是趁開鑼日才到場感受氣氛。他自言當年因好奇而開始買馬，之後一直因馬會多參與慈善而繼續買。他直言多年來輸多贏少，但無甚所謂，新一季也是隨心買，不求「追數」。

安徽旅客遊港兩日特地抽空到馬場

現場亦有不少內地遊客，來自安徽的董先生一早便聽過香港賽馬，加上內地沒有賽馬，所以特地趁來港旅遊兩天時到馬場。他知道今日是開鑼日，所以打算提早到場感受氣氛，在閘外等了20分鐘才能入場。進場後他認為氣氛不錯，雖然以感受為主，但也會買一點點。

新馬季今日（6日）在沙田馬場開鑼，不少人入場時敲銅鑼，取個好意頭。（鄧倩螢攝）

來自德國的Reiner（左）和來自愛沙尼亞（右）的Jauk是交換生，她們的國家也沒有賽馬，所以特地到場感受。（鄧倩螢攝）

第三場賽事「香港特區行政長官盃」由馬王「嘉應高昇」勝出，為其第21場連勝。（鄧倩螢攝）

交換生到場感受氣氛

除了華人外，現場亦有外國面孔。來自德國的Reiner和來自愛沙尼亞的Jauk是交換生，她們的國家也沒有賽馬，所以特地到場感受。她們坦言對賽馬沒概念，所以需要時間研究一下怎樣買。

第一場賽事於下午12時半開跑，由見習女騎師袁幸堯策騎的「同有運」贏出。第三場賽事「香港特區行政長官盃」由馬王「嘉應高昇」勝出，達成「三連霸」，同時為其第21場連勝。

新馬季今日（6日）在沙田馬場開鑼，特首李家超主持開鑼儀式。（鄧倩螢攝）

李家超：推動賽馬旅遊政策陸續見到成果

李家超其後在社交平台發文，指新馬季在威武靈動的醒獅表演和銅鑼聲中揭開序幕，現場歡呼聲此起彼落，氣氛熱烈。他指上季沙田及跑馬地馬場吸引共40多萬名來自內地及海外旅客，人數較上季倍增。這不僅印證這種結合頂級賽事、餐飲及娛樂的馬場體驗對全球旅客有強大吸引力，亦反映本屆政府自2024年《施政報告》提出積極推動賽馬旅遊以來，相關政策陸續見到成果。

他又稱，賽馬是香港獨特的文化標誌，也是推動「盛事經濟」的重要引擎。未來，政府會繼續與各界合作，藉着舉辦更多大型活動吸引海內外旅客來港，深度體驗香港作為中西文化交匯點和國際城市旅遊樞紐的獨特魅力，共同說好香港故事。