馬王「浪漫勇士」因傷退役　未來三月留從化　沙田馬場將辦歡送式

上個馬季香港賽馬史上首次出現「雙馬王」，包括「嘉應高昇」及「浪漫勇士」，但8歲的「浪漫勇士」將告別香港綠茵賽場。香港賽馬會今日（2日）公布「浪漫勇士」的最新情況，指在世界一流的馬會馬醫院就前腿進行了進一步詳細診斷影像檢查及評估，其後「浪漫勇士」的馬主及練馬師經過與馬會的獸醫團隊商討，決定讓「浪漫勇士」退役。馬會指，將安排於今季稍後時間的沙田賽馬日為「浪漫勇士」舉行歡送儀式，詳情將於適當時間盡快與各界公布。



上個馬季香港賽馬史上首次出現「雙馬王」，包括「浪漫勇士」。（香港賽馬會）

馬會今指希望就世界級冠軍佳駟「浪漫勇士」最新情況，向牠在全球各地廣大的支持者分享。公布提及「浪漫勇士」在世界一流的馬會馬醫院就前腿進行了進一步詳細診斷影像檢查及評估，其後馬主及練馬師經過與馬會獸醫團隊商討，決定讓「浪漫勇士」退役。

公布指，「浪漫勇士」將於未來三個月留在從化馬場，繼續接受馬會獸醫的密切監察，繼而將在馬會「退役賽駒駿展新生計劃」的協助下轉移至退役後的居所，而該計劃是為賽駒完成競賽生涯後，為牠們提供全面賽後護理。

「浪漫勇士」(左)2025年12月14日擊敗海外賽駒「寶徠歌劇」，連續四年攻下一級賽浪琴香港盃。（馬會提供圖片）

練馬師沈集成訓練的「浪漫勇士」接受左前球節手術後於上季強勢復出，再度稱霸中距離及長途賽事。牠今季史無前例地在浪琴香港盃及富衛保險女皇盃兩項2000米一級賽中均第四度奪冠，同時更囊括了上季三冠大賽全數三項一級賽的冠軍，分別是董事盃（1600米）、花旗銀行香港金盃（2000米）及渣打冠軍暨遮打盃（2400米），成為繼「翠河」（1993/1994年度馬季）及「遨遊氣泡」（2024/2025年度馬季）後香港歷來第三匹三冠王。

與「嘉應高昇」一樣，「浪漫勇士」上季五勝一級賽，並把其保持的全球累積總獎金紀錄推高至逾二億八千八百七十四萬港元。憑藉如此非凡成就，「浪漫勇士」連續第五年榮膺最佳中距離馬，同時獲封本年度馬季最佳長途馬。此外，牠在一級賽董事盃（1600米）以凌厲姿態奪魁，因此獲選為本年度最佳一哩馬。