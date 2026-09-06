調查揭有露宿點體感48度、蟲患嚴重　同路舍倡七八月長開避暑中心

今年酷熱天氣頻繁出現，關注無家者權益的組織同路舍在九龍西四大露宿熱點，進行連續15日的溫度及濕度採樣，有露宿點度錄得48.5度體感高溫，超過6成受訪者熱到醒或無法入睡。此外，調查又進行昆蟲採樣，有露宿點在15日内共集總計348隻昆蟲，單日最高更捕獲65隻昆蟲，超過7成受訪者因叮咬致皮膚紅腫發炎，甚至繼發性感染。



同路舍建議政府在熱夜與蚊患最嚴重的7月及8月，長期固定開放夜間避暑中心，並增設「無家者社區客廳」等。



關注無家者權益的組織同路舍在九龍西四大露宿熱點，進行連續15日的溫度及濕度採樣，有露宿點度錄得48.5攝氏度體感高溫。（同路舍）

周先生曾住在銅鑼灣維園露宿5至6年，指在街上常被老鼠及蚊蟲咬，手腳「咬爛晒」，希望避暑中心在七月八月長期每日開放及延長開放時間。（同路舍）

櫻桃街行人隧道單日捕獲65隻昆蟲

同路舍調查發現，櫻桃街行人隧道為四個採樣地點中，蟲患最為嚴重的地點，15天監測期內採集總計348隻昆蟲，平均每日高達23.2隻，並於7月22日錄得單日捕獲65隻。調查發現，74%受訪者表示蟲患嚴重影響睡眠，74%因叮咬致皮膚紅腫發炎甚至繼發性感染。周先生曾住在銅鑼灣維園露宿5至6年，指在街上常被老鼠及蚊蟲咬，手腳「咬爛晒」，希望避暑中心在七月八月長期每日開放及延長開放時間。

染布房街天橋錄48.5度體感溫度 六成受訪無家者無法入睡

此外，調查發現染布房街天橋於7月12日錄得43.0度至48.5度的極端體感高溫，達到「危險級別」。在高濕度疊加作用下，酷熱天氣警告期間有62.9%受訪者睡眠質素嚴重變差（熱到醒或無法入睡），37.1%出現頻繁頭暈、頭痛、作嘔等中暑症狀。

香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授陳盈表示，在氣溫超過28度的情況下，體感炎熱會增加心血管疾病風險，死亡率可達2%；若連續五日熱夜死亡率更高達6%。

同路舍建議政府在熱夜與蚊患最嚴重的7月及8月，長期固定開放夜間避暑中心；檢討避暑中心選址與空間布局，將避暑點縮短至無家者集中區15分鐘步行路程內；增設「無家者社區客廳」等。