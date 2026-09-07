流感｜流感仍處於高位　近300長者因重症死亡　盧寵茂籲盡快打針

季節性流感疫苗接種計劃下周四展開，醫衞生局局長盧寵茂今日（7日）率領一眾官員、醫管局高層及醫護接種季節性流感疫苗。盧寵茂表示，現時流感活躍程度仍處於非常高的水平，強調接種疫苗是減低出現重症的方法，呼籲市民盡快打流感針。



醫衞局局長盧寵茂今日（7日）率領一眾官員接種季節性流感疫苗。（湯致遠攝）

醫衞局局長盧寵茂今日（7日）率領一眾官員接種季節性流感疫苗。（湯致遠攝）

盧寵茂今早聯同醫管局主席范鴻齡、衞生署署長林文健等一眾官員到西灣河家庭醫學診所接種疫苗。盧寵茂表示，現時流感檢測陽性比率為11.17%，遠超基線，醫管局接收的病人當中，每1萬人就有0.75人感染流感。

他續指，目前的流感季節嚴重個案主要涉及「一老一幼」群組，今個流感季已有16名兒童出現流感重症，當中一人死亡；另外有超過450名長者因重症入院，近300人死亡。盧寵茂強調，接種疫苗是減低出現重症及死亡風險的最有效方法。

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盧寵茂續稱，政府已購買130萬劑疫苗，首批已經到港。當局今年推出多項措施便利市民接種疫苗，包括新增醫健通疫苗電子同意書、擴大「醫生疫苗採購先導計劃」，協助合資格私家醫生採購的流感疫苗額度由10萬劑增至30萬劑等。

衞生署署長林文健補充說，現時已有約8萬名學生通過醫健通提交疫苗「電子同意書」，而一般市民將可於本月17日起使用有關功能。他又表示，已有99%學校參加新年度學校外展計劃，只有14間無參與，將通知有關學童家長，並呼籲他們自行帶學童接種疫苗。