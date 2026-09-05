流感｜再增3宗兒童嚴重個案　其中6歲女童感染甲流併發腦病變危殆

衞生署衞生防護中心今日（5日）表示，錄得3宗兒童感染流感的嚴重個案，年齡介乎3至15歲，目前均留醫兒童深切治療部。三人過往均健康良好，9月初出現發燒等徵狀，其中一名6歲女童感染甲型流感併發腦病變，情況危殆。



中心呼籲市民在9月17日季節性流感疫苗接種計劃展開後，盡快接種季節性流感疫苗，以保障自己和家人健康。此外，市民亦應時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。



衞生署衞生防護中心表示，錄得3宗兒童感染流感的嚴重個案，年齡介乎3至15歲。（資料圖片）

6歲女童感染甲流併發腦病變 情況危殆

首宗個案涉及一名6歲女童。她自9月3日起出現發燒、流鼻水和咳嗽，被帶到律敦治醫院急症室求醫，其後因出現全身抽搐，被轉送至東區尤德夫人那打素醫院的兒童深切治療部留醫。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變。病人目前情況危殆。

3歲女童染甲流併發敗血性休克

第二宗個案涉及一名3歲女童。她於9月2日起出現發燒，被帶到私家醫院求診，毋須留院。翌日因全身抽搐，被送往伊利沙伯醫院急症室，在該院的兒童深切治療部留醫。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血性休克，目前情況嚴重。

15歲男感染乙型流感併發敗血性休克

第三宗個案涉及一名15歲男生。他自9月3日起出現發燒、流鼻水及疲倦，同日到私家診所求醫，由於症狀持續，翌日再到私家醫院求診，需留院治理。經檢查發現其血壓偏低，遂轉送深切治療部接受治療。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應，其臨床診斷為乙型流感併發敗血性休克。他今日被轉送至瑪麗醫院兒童深切治療部接受進一步治療，目前情況嚴重。

一名15歲男生感染乙型流感併發敗血性休克，被轉送至瑪麗醫院兒童深切治療部接受進一步治療。（資料圖片）

中心初步調查顯示，3名兒童於潛伏期內均沒有外遊，家居接觸者最近亦沒有出現病徵。6歲女童就讀的班別中，有另外2名學生最近曾出現輕微流感病徵，全部病況輕微，無需入院。中心已建議學校作出適當的感染控制措施。

中心總監徐樂堅說，本港自6月底進入流感季節，最新監測數據顯示，整體流感活躍程度上周進一步上升，並處於高水平。由6月底至今，累計錄得16宗兒童感染流感的嚴重個案。當中8宗已康復出院、2宗情況穩定、3宗情況嚴重、2宗情況危殆及一宗死亡，整體兒童嚴重流感個案數字與過往流感季節相若。

他指，由於近月社區的流感傳播廣泛，感染人數有所增加，嚴重個案亦隨之上升，預料開學初期流感仍會持續活躍，學校亦可能出現流感爆發個案，因此學校和家長必須提高警惕並採取預防措施。