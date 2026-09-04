流感｜14歲長期病患女童染甲流併發敗血性休克　情況嚴重留醫PICU

衞生防護中心今（4日）公布，錄得一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名有長期病患的14歲女童，自9月2日起出現發燒、流鼻水和咳嗽等症狀，到基督教聯合醫院急症室求診及留醫。惟翌日（3日）病情惡化，被轉送該院的兒童深切治療部。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎及敗血性休克。她目前仍然留醫，情況嚴重。



衞生防護中心今（4日）公布，錄得一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名有長期病患的14歲女童。（資料圖片）

衞生防護中心表示，初步調查顯示，女童於潛伏期內沒有外遊。她的兩名家居接觸者近日曾出現上呼吸道症狀，呼吸道樣本同樣被驗出對甲型流感病毒呈陽性反應，兩人病況輕微，毋須入院。

感染甲流的14歲女童於9月2日到基督教聯合醫院急症室求診及留醫，翌日（3日）病情惡化，目前留醫該院的兒童深切治療部。(資料圖片)

中心總監徐樂堅說，本港自6月底進入流感季節，至今已累計錄得13宗兒童感染流感的嚴重個案。當中8宗已康復出院、兩宗情況穩定、一宗情況嚴重、一宗情況危殆及一宗死亡。根據最新的監測數據，流感活躍程度處於高水平。中心預料，開學初期流感仍會持續活躍，學校亦可能出現流感爆發個案，因此學校和家長必須提高警惕，並採取預防措施。

徐樂堅續說，2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月17日展開，包括季節性流感疫苗學校外展計劃。暫時已有約80間學校會於9月內舉行外展活動，是去年同期的16倍。他呼籲全港學校及家長和中心通力合作，盡早完成同意程序，早日安排學童接種流感疫苗。