盧寵茂指WT1針劑處研究階段　無證據有效：所謂防癌疫苗係呃人嘅

《香港01》早前（8月31日）獨家揭發，「香港亞太醫療中心」涉提供無牌的「防癌疫苗WT1」，並發現多個機構在內地社交網站宣傳來港打此類針劑，政府其後展開調查。醫務衞生局局長盧寵茂今日（7日）表示，有關針劑現時處於實研究階段，無任何臨床數據支持該藥劑在防癌方面有效，不應用「防癌針」去形容有關針劑，他強調：「根本呢種所謂嘅防癌疫苗、防癌針，係唔存在、係呃人嘅！」



醫衞局局長盧寵茂今日（7日）表示，有關針劑現時處於實研究階段，無任何臨床數據支持該藥劑在防癌方面有效，不希望公眾用「防癌針」去形容有關針劑。（湯致遠攝）

盧寵茂今日表示，有關針劑現時處於研究階段，無任何臨床數據支持該藥劑在防癌方面有效，不希望公眾用「防癌針」去形容該針劑，強調「呢啲係假針劑，喺香港屬於非法」。

根本呢種所謂嘅防癌疫苗、防癌針，係唔存在、係呃人嘅。 醫務衞生局局長盧寵茂

衞生署早前聯同警方展開行動，檢獲1600支無註冊針劑，但當中沒有「WT1」，而是維他命和保健產品等。盧寵茂指出，部份涉事針劑原本是試劑，標明不適合用於人體注射，目前有證據證明曾經有交易及售賣的情況，亦有人可能管有有關物品。他強調，衞生署會繼續巡查可疑地方，將壞份子繩之於法。

《香港01》8月31日獨家揭發，「香港亞太醫療中心」涉提供無牌針劑，並宣稱是「防癌疫苗」。推銷疫苗的註冊護士路婉儀，及出任中心醫療總監的註冊醫生楊斌，正是「01偵查」2021年揭發走私細胞療程報道中，涉事的醫護人員。

衞生署早前發新聞稿，表示嚴肅跟進有醫療中心涉嫌訛稱本港有「一針防多癌疫苗」，呼籲市民切勿使用未經註冊藥劑製品，誤導病人無註冊針劑具防癌作用，屬嚴重專業失德。個案可能涉及醫生的專業操守，衞生署已把個案轉介至香港醫務委員會跟進。就內地社交網發布不良醫療廣告，構成嚴重健康風險，衞生署已通報內地執法單位。

醫務衞生局局長盧寵茂上周六（9月5日）表示，有證據證明有人曾購買「防癌疫苗WT1」，但至今未發現有人已注射過，料購買甚至注射了相關針劑的可能為境外人士。不過，他指，調查期間搜出1600劑無註冊針劑，屬一些保健產品和維他命等，共三人被捕，其中一名是醫生。