無牌防癌針｜盧寵茂：未發現有人注射　調查搜出1600無註冊針劑

《香港01》周一（8月31日）獨家揭發，「香港亞太醫療中心」涉提供無牌的「防癌疫苗WT1」，並發現多個機構在內地社交網站宣傳來港打此類針劑，政府其後展開調查行動。醫務衞生局局長盧寵茂今日（9月5日）表示，有證據證明有人曾購買「防癌疫苗WT1」，但至今未發現有人已注射過，料購買甚至注射了相關針劑的可能為境外人士。不過，他指，調查期間搜出1600劑無註冊針劑，屬一些保健產品和維他命等，共三人被捕，其中一名是醫生。



01獨家揭發後 衞生署展開調查行動

《香港01》周一（8月31日）獨家揭發，「香港亞太醫療中心」涉提供無牌針劑，並宣稱是「防癌疫苗」。衞生署周一晚上發新聞稿，表示嚴肅跟進有醫療中心涉嫌訛稱本港有「一針防多癌疫苗」，周三（9月2日）再次突擊巡查，衞生署搜獲50多支無註冊針劑兩人被捕。

圖為醫務衞生局局長盧寵茂。（湯致遠攝）

「防癌疫苗WT1」不防癌 調查行動拘三人包括一名醫生

盧寵茂今日出席電台節目時表示，「防癌疫苗WT1」只是一種試劑，研究治療部分癌症，但沒有任何證據顯示可以防癌。而上述試劑未經註冊，質量安全未獲保證，倘若接受注射將會非常危險。他稱，衞生署聯同警方，本周初開始展開行動調查，到過10多間處所，共在其中4間，搜出1600劑無註冊針劑，但都不是「防癌疫苗WT1」，而是一些保健產品和維他命等。合共三人被捕，其中一名為醫生。

他續指，據初步調查「防癌疫苗WT1」，在香港的確有公司售賣，亦有證據證明有人曾向這間公司購買，但相關詳情包括入口和出售過程仍待調查，而調查方向包括針劑的來源。他又稱，至今未發現有人已注射過「防癌疫苗WT1」，而且沒有接獲因曾接受注射後出現不良反應的個案，料購買甚至注射了相關針劑的，可能為境外人士。