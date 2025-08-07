就《頭條新聞》發警告被撤銷 通訊局提終極上訴 遭終院終極拒絕
撰文：朱棨新
已停播的港台電視節目《頭條新聞》，被指2020年的其中兩集，有污衊和侮辱警方之嫌，遭通訊局警告。香港電台工會及記協提司法覆核獲部份勝訴，上訴庭亦認為通訊局處理投訴時，未有採取正確方法，包括未有分辨哪些屬事實方面的陳述，認為錯誤裁定港台違反《守則》，撤銷所有警告。通訊局不服裁決，直接向終院申請終極上訴許可。終院的上訴委員會今(7日)頒令，指局方未有提出合理的理據，拒絕批出上訴許可。以現行機制，通訊局若無特殊理由，將無法再就事件提出上訴。
通訊局指《頭條新聞》其中兩集內容涉違規
就兩集內容向港台發出警告
涉案集數於2020年2月14日播出，通訊局裁定該集的兩環節「無品芝麻官」和「驚方訊息」，違反《電視節目守則》，向港台發出警告。上訴庭則指，通訊局處理投訴時未有採取正確的方法，包括未有分辨哪些屬事實方面的陳述，因此局方錯誤裁定港台違反《守則》。
終院曾要求局方進一步解釋
局方其後向終審法院申請上訴許可，終院司法常務官於本年3月發出傳票，認為通訊局沒合理理據申請上訴許可，要求局方進一步解釋。
上訴委員會決定拒絕批出許可
而是次上訴委員會由終院常任法官霍兆剛、林文瀚，及非常任法官包致金組成，委員會今指考慮局方的書面陳詞，認為局方未有提出合理的理據，因此拒絕批出上訴許可。
案件編號：FAMV 32、33/2025
