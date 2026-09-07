兩旅行社一導遊涉強迫購物釘牌　崔定邦︰幗名旅遊在事件中有疏忽

旅遊業監管局今日（7日）宣布，幗名旅遊、伯爵旅行社及導遊孫觀英，在今年接待內地團期間，未有採取一切合理步驟，確保團友不受威迫購物，涉事導遊更作出威脅言論，威迫其購物，兩旅行社及該導遊由即日起「釘牌」。翻查旅監局網頁的「旅行代理商牌照登記冊」，幗名旅遊的通訊地址，為香港旅遊促進會位於紅磡商業中心的會址。



旅遊促進會總幹事崔定邦澄清，除了幗名旅遊外，也有數名會員使用會址作為通訊地址之用，而據他了解，幗名旅遊在事件中確實存在疏忽，必須負上責任，強調「醜事一單都嫌多」，籲旅行社委任導遊帶團時，必須提醒他們遵守相關條例，否則有可能構成監管不力。



至於今年累計已有3間旅行社及3名導遊被「釘牌」，旅遊業議會主席譚光舜表示，全力支持政府及旅監局採取果斷行動。



旅遊業監管局9月7日宣布，即日起撤銷幗名旅遊及伯爵旅行社的旅行代理商牌照，以及導遊孫觀英的牌照。（資料圖片）

旅監局由即日起撤銷三個牌照，包括幗名旅遊及伯爵旅行社的旅行代理商牌照，以及孫觀英的導遊牌照。局方調查發現該兩間社行代理商在今年2月及4月接待內地團期間，未有採取一切合理步驟，確保團友不受威迫購物，涉事導遊更作出威脅言論，威迫其購物。

涉事旅行代理商幗名旅遊的通訊地址，為香港旅遊促進會位於紅磡商業中心的會址。（港旅遊促進會FB圖片）

幗名旅遊通訊地址為香港旅遊促進會會址 兩者為協會與會員關係

翻查旅監局網頁的「旅行代理商牌照登記冊」，涉事旅行代理商幗名旅遊的通訊地址，為香港旅遊促進會位於紅磡商業中心的會址。香港旅遊促進會總幹事崔定邦回應指，由於新冠疫情期間，旅遊業遭受嚴重打擊，當時不少會員將協會的地址，登記成通訊地址，現時仍有數間旅行代理商使用該地址。

崔定邦︰幗名旅遊在事件中存在疏忽 醜事一單都嫌多

崔定邦重申，威迫團友購物非常影響本港旅遊業聲譽，對於事件接二連三發生感到失望，而據他了解，幗名旅遊在事件中確實存在疏忽，必須負上責任，強調「醜事一單都嫌多」，並認為旅監局的處罰具有阻嚇性，反映當局能夠保障旅客的權益。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦強調「醜事一單都嫌多」，認為旅監局的處罰具有阻嚇性，反映當局能夠保障旅客的權益。（資料圖片）

旅行社委任導遊帶團時須提醒遵守相關條例 否則或構成監管不力

崔定邦又指，旅行社每次委任導遊帶團時，必須提醒他們遵守相關條例，否則一旦有違例事件發生，涉事旅行社便可能構成監管不力，也需要一同受罰，甚至永久逐出旅遊業界。他表示會提醒其他使用會址的會員切勿違例，並相信涉事導遊日後尋找工作不容易。

例如孫觀英三個字今次事件留低好多新聞，如果佢搵其他工作，僱主上網查呢個名，見到呢啲新聞，又有邊個會夠膽請強迫購物嘅人工作？ 香港旅遊促進會總幹事崔定邦

旅遊業議會主席譚光舜表示，全力支持政府及旅監局採取果斷行動。（資料圖片）

旅議會主席譚光舜︰全力支持政府及旅監局採取果斷行動

今年累計已有3間旅行社及3名導遊被「釘牌」，旅遊業議會主席譚光舜表示，全力支持政府及旅監局採取果斷行動，讓旅客知悉香港定必保障旅客權益，嚴厲打擊任何違規行為及不良經營手法。他相信旅監局對涉事旅行社及導遊的處罰，能為香港帶來正面觀感，從而增加旅客訪港的旅遊意欲。