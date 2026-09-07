黃笏南中學17歲男生涉校內偷拍裙底被捕　教育局證早前接校方通報

近日網上流傳東華三院黃笏南中學有高年級學生涉嫌在校內偷拍裙底。校方回覆時表示，已就事件報警及通報教育局。警方則指今年4月底接報案，已以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕一名17歲男生，他現時獲准保釋候查。



教育局證實早前接獲有關學校的通報，並知悉學校已即時啟動危機處理小組跟進，但由於警方正處理事件，局方不會作出評論。



近日網上流傳東華三院黃笏南中學有高年級學生涉嫌偷拍裙底，校方已就事件報警。（東華三院黃笏南中學網站圖片）

近日有人自發組成「黃笏南關注組」，表示校內流傳有高年級學生涉嫌偷拍裙底，但事發後至今，校方未有向全校師生發出任何正式通告交代，關注校方處理手法。關注組又指，早前已電郵致校方，要求於9月13日或之前，向全校公開交代。

校方回覆《香港01》查詢表示，校方已於事發後先後通報警方及教育局。由於事件現正由警方調查，為尊重司法程序及保障所有相關人士的私隱，現階段不宜作進一步公開回應。校方又指，正全力配合警方調查，並會按需要為學生提供適切的輔導支援。待調查完成後，校方將按既定程序向家長及師生作出合適交代。

警方則指，今年4月30日接獲相關報案，經調查後，同日以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕一名17歲男生，他已獲准保釋候查。案件交由九龍城警區刑事調查隊第四隊跟進。

教育局表示，早前接獲有關學校的通報，並知悉學校已即時啟動危機處理小組跟進，包括支援受事件影響的學生及向相關的家長交代事件。教育局已提醒學校需加強建立學生的正確價值觀及行為，亦會繼續與學校保持聯絡，提供適切的意見及支援。由於警方正處理事件，局方不會作出評論。