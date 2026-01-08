中大醫學博士生認偷拍裙底　求情稱事後有參與社會活動　押後判

中大醫學博士生涉在大埔新達廣場扶手電梯偷拍女子裙底，操普通話的被告，今（8日）在粉嶺裁判法院認罪，求情稱在科研方面成就出色，曾發表過多篇論文，事發後積極參與社會活動，署理主任裁判官香淑嫻考慮到被告背景良好，先為他索取感化及社會服務令報告，押後至1月26日判刑，強調仍有機會判監。



被告田天（29歲，中文大學研究生），承認於2025年9月23日，在大埔新達廣場1號扶手電梯，操作流動電話拍攝女士X的衣服下方，答辯時需普通話翻譯協助。

被告田天在粉嶺法院承偷拍女子裙底。（資料圖片）

被告田天在向上的上行扶手電梯偷拍示資料圖片，被告及事主不在圖中

扶手電梯偷拍時遭途人目睹

案情指，被告當日在新達廣場一條上行的扶手電梯時，他站在34歲女事主後方，被告用手機拍攝女事主裙底，卻被附近一名男途人目睹，女事主得知後要求檢視被告電話，發現5張她的裙底照，隨即報警。被告被捕後承認一時衝動犯案。

妻子是醫學博士

辯方求情指，被告是醫學系的博士研究員，妻子亦是醫學博士。被告犯案沒有預謀，只是一時衝動，他承諾不會重犯，現已悔不當初。被告在科研方面的成就非常出色，發表過多篇論文。他在事發後積極參與了很多社會活動，亦上了精神健康和情緒治癒的課程。

