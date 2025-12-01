鄺士山K Kwong大圍站偷拍裙底 官指認罪初犯判感化1年


化學博士鄺士山（K Kwong）去年情人節涉在大圍站扶手電梯偷拍28歲短裙女裙底，他早前承認1項偷拍罪，案件今（1日）在沙田裁判法院判刑，鄺出庭時表現平靜，署理主任裁判官鄭紀航指，感化官不建議判處社會服務令，但認為被告適合感化令。鄭官考慮到被告認罪和初犯，遂依報告建議判感化1年。
大圍站扶手電梯偷拍
被告鄺士山（ 66 歲，退休人士），承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，指他於2024年2月14日，在港鐵大圍站17號扶手電梯，偷拍 女事主X的私密部位。
案情指，案發在中午12時許，鄺與事主當日在大圍站乘搭上行扶手電梯到上3號月台，鄺站在X的右後方。1名男途人行過時，見到鄺的手機鏡頭對住X的裙底，途人立即問鄺是否拍照，鄺神色慌張企圖逃走，男途人與其他人即時阻止，報警處理。
警誡下稱不知甚麼情況下按了掣
鄺在警誡下稱不知道甚麼情況下拍了照，又稱：「同意部電話有呢啲資料，我唔知咩情況撳咗掣拍咗片。」警員查看鄺的手機，發現一條拍到X裙子內的內褲的10秒影片，事主認出她是片中人。
案件編號：STCC 3395/2025
