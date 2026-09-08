世界知識產權組織創新集群百強出爐　「廣深港集群」蟬聯全球第一

政府經濟顧問辦公室今日（8日）公布，世界知識產權組織《2026年全球創新指數》百強創新集群今日出爐，其中「深圳—香港—廣州」集群再次排名全球第一。特區政府發言人表示歡迎，指世界知識產權組織公布的創新集群排名，再次肯定粵港澳大灣區卓越的創新能力和支持創新科技的資金生態。



政府經濟顧問辦公室指，香港科學園和數碼港兩大創科旗艦，至今合共見證約20家獨角獸企業誕生。圖為香港科學園。（資料圖片）

政府經濟顧問辦公室表示，加速創科發展是本屆政府的施政重點，政府一直致力完善創科生態圈，其中包括持續發展原授專利制度，以及引入「專利盒」機制為知識產權收入提供税務寬減，以促進創新；並深化香港與大灣區兄弟城市的協作，同時優化本地創科發展格局，推動科技創新和產業創新深度融合，以發展成為國際創科中心，為國家科技強國建設作出貢獻。

初創企業數目去年有逾5200間

政府經濟顧問辦公室指，努力已初見成效，初創企業數量由2015年逾1,500間，躍升至2025年逾5,200間，香港科學園和數碼港兩大創科旗艦，至今合共見證約20家獨角獸企業誕生，河套香港園區也在2025年12月正式開園，目前已有逾100家科技企業／機構簽訂租約並陸續進駐。

政府經濟顧問辦公室指，香港科學園和數碼港兩大創科旗艦，至今合共見證約20家獨角獸企業誕生。圖為數碼港。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府經濟顧問辦公室認為，憑着港深強強聯手的優勢，河套香港園區將成為大灣區基礎科研、成果轉化、中試生產及國際創科合作的重要平台，帶動高質量發展，而新田科技城有限公司已在今年6月正式成立，全力推動新田科技城210公頃創科用地發展，將與河套香港園區形成上中下游協同發展的重要紐帶。

政府經濟顧問辦公室又指，香港私募基金市場發展蓬勃，管理的資產規模接近2,500億美元，在亞洲排名第二，僅次於中國內地，政府一直提升創投融資作為創科及商品化生態圈關鍵一環的發展。

2025年12月，河套香港園區第一期8號濕實驗室大樓（後排左）、9號濕實驗室大樓（後排右）和人才公寓（前排右）已全面落成。（創科局局長孫東網誌圖片）

其中政府設立的100億港元「創科產業引導基金」，連同另一項100億港元「產學研1+計劃」及「創科加速器先導計劃」，旨在強化由大學科研、種子期創業，以至規模擴張、產業應用及全球市場拓展的全鏈條資金支持，同時亦以香港投資管理有限公司擔當耐心資本的角色，投小、投早、投長期，拉動市場長期資金投向新興及未來產業，

政府經濟顧問辦公室認為，上述措施都有助深化創科集群的創業及創投融資基礎，從而便利更多具潛力的新經濟及科技企業在香港融資和擴展業務。

政府經濟顧問辦公室指，香港科學園和數碼港兩大創科旗艦，至今合共見證約20家獨角獸企業誕生。圖為香港科學園。（資料圖片）

政府經濟顧問辦公室並指，未來將主動對接國家「十五五」規劃，強化香港作為國際創科中心的策略定位，香港將進一步深化與大灣區兄弟城市的合作，為國家建設現代化產業體系、實現高水平科技自立自強貢獻力量。

《全球創新指數》集群排行榜通過三項核心指標，即通過產權組織《專利合作條約》（PCT）提交的國際專利申請量、科學論文發表量和風險資本交易量，以識別世界級創新活動在當地的集中程度。在今年的排名中，「深圳—香港—廣州」在過去5年間，PCT專利申請的密度為每百萬人2,259個，科學論文發表的密度為每百萬人4,060篇；至於風險資本交易量的密度為每百萬人138宗。