港深創科園｜落戶河套內地科企冀產業鏈走向國際　盼港府助尋人才

已落成的三座大樓的港深創科園周一（22日）開幕，其中兩座濕實驗室大樓已有逾60間來自海外、內地及本地企業或機構陸續進駐，出租率近80%。來自深圳、專營高端專科智能醫療設備的元化智能科技（香港）有限公司計劃在河套香港園區生產智能醫療設備，包括手術機械人等，並貼上「香港製造」標籤出口海外。創始人兼董事長孟李艾俐表示，目前已收到共15份來至印尼和巴西訂單，未來會打造「香港製造」品牌。



位於落馬洲河套區、已落成首三座大樓的港深創新及科技園（港深創科園）12月22日下午舉行開園典禮。（夏家朗攝）

深圳元化智能科技（香港）有限公司計劃在河套香港園區生產智能醫療設備，包括手術機械人等，並貼上「香港製造」標籤出口海外。（夏家朗攝）

已落成的三座大樓的港深創科園，其中兩座濕實驗室大樓已有逾60間來自海外、內地及本地企業或機構陸續進駐，出租率近80%。港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善指，目前入住的公司有6成是國內企業，四分之一（25%）是透過香港作為平台進駐大灣區及國內市場的企業。

內地科技公司研手術機械人以「香港製造」出口海外

來自深圳的元化智能科技（香港）有限公司，創始人兼董事長孟李艾俐在開幕當日分享，指公司專營高端專科智能醫療設備的創新研發與精密智造，計劃在河套香港園區生產智能醫療設備，包括核心自研手術機械人，這些產品都會貼上「香港製造」標籤，並出口到海外。

「我們可以在香港生產，另外我還有科研、其他研發在深圳，這樣對我們（香港）是一個很便利的通道。」孟李艾俐指，目前印尼和巴西已分別有5台和10台手術機械人訂單，未來會打造「香港製造」品牌。

「一區兩園」有利通關人員走動 盼年輕人更多地了解內地不同企業

孟李艾俐又指出，「一區兩園」為公司帶來很多方便，「總部在深圳，國際總部在香港，而（一區兩園）可打通包括通關的時間，讓人員能來回走動，非常方便。」她期望香港政府未來可以幫助企業輸入人才，「很多學生畢業後，對企業的了解較少，未來能否有更多方法，讓年輕人更多地了解我們不同企業，例如通過實習等方式走進企業。」

瑞士醫療公司擬推大灣區臨床試驗

剛在今年12月落戶香港園區、來至瑞士的頂尖醫療科技公司Spirecut，提供微創、超聲引導的扳機指和腕隧道綜合症治療方案。創辦人兼行政總裁 Frédéric Schuind表示，公司已於本月正式加入港深創科園躍進空間培育計劃，期望透過合作區獨特優勢，開拓內地醫療器械科研轉化事務拓展內地市場。

他指公司計劃在河套香港園區進一步研發創新微型手術機械人，完善現有產品技術，推動大灣區臨床相關試驗，包括物色臨床合作夥伴，例如大灣區內的三甲醫院，藉合作產生真實數據，以及物色內地生產夥伴，降低生產成本。

另一間專營醫療器械及康健用品的德國布施庫爾有限公司，其業務分析與市場拓展專員Lineke Noteboom指，正有意申請園區內的培育計劃，並在河套香港園區建設科研及產品商品化中心，未來亦會擴大團隊包括細胞生物學家、醫療設備專業、市場推廣及銷售、會計等。