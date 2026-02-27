100億注資河套科技園　孫東指動態研加碼：如很快用完是幸福煩惱

新一份《財政預算案》中提到政府將向3個創科園區分別注入100億元發展。創新科技及工業局局長孫東今日（27日）在電台節目指，以河套園區為例，100億元中有7成以上資金會用作推動公私營合作，發展第一期餘下地塊，希望吸引私人企業投資。對於100億元是否足夠，孫東表示這是一個動態過程，當局希望加快河套香港園區的發展：「如果100億很快用完了，這是一個Happy problem（幸福的煩惱），我們會考慮再次加碼。」



財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，將會投入100億元資金推動河套深港科技創新合作區香港園區。（資料圖片/楊凱力攝）

孫東在港台節目《千禧年代》中，以河套園區作例子，表示政府投入的100億元中，超過七成會用作推動公私營發展。他指，目前河套園區第一期8座大樓中，有3座大樓已投入運作，另外5座大樓預計明年完成。政府希望利用100億元啟動資金，吸引私人企業投資，「投資300、400億元」。而餘下資金則用作創科基建、基金，及園區未來5年發展。

至於100億元是否足夠，孫東指這是一個動態過程，會按情況考慮再投入資金。他又指政府投資園區是「1比N」，希望N，即私人企業投入資金會更多；第三、四階段政府不用投入太多。

2026年2月26日，創科局就財政預算案講述有關創科發展的資金詳情，包括200億北都投資、2.2億國家製造業創新中心及5000萬全民AI培訓等。（資料圖片/梁鵬威攝）

他表示，根據去年市場的意向調查，政府收到了27份反饋，對於市場的積極回應表示滿意，但也注意到部分企業希望政府能有更大程度的投入。因此政府今年會陸續推出河套餘下地塊，希望盡可能找到真的想參與的投資者。

孫東又稱，注意到有些公司財力不足，希望政府能參與，而政府亦不希望河套大塊地段全由私人企業佔有，因此會有投入。他續說，初步估計河套園區發展成本需2000億，因此希望政府投資是少數，以少量投入帶動業界，並加快河套建設，具體細節稍後會向立法會提出。

擬建的新田科技城，約247公頃座落於濕地保育區及緩衝區。（世界自然基金會香港分會提供）

至於新田科技城，孫東指100億元中有8成以上用作推動公私營合作，約2成要考慮生態園的建設，以及未來5年的發展，因新田有關地塊目前仍是一片空地。他又指，新田是河套的天然延伸，河套是上中流，新田可做批量生產等下游產業。他相信當園區發展越來越蓬勃，便會吸引到很好的企業。

被問到會否為私人企業定KPI，他指招標是用「雙信封式」，會審視企業對香港國家的貢獻、技術先進程度及帶來多少就業機會等。最後，關於稅務優惠，孫東認為目前討論尚早，政府將繼續與業界共同尋找發展商機，確保未來發展是大方向。