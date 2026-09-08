長者餐飲券｜政府夥餐飲集團向長者派券　$18享叉燒湯米等下午茶

「愛心食肆 賞你惠食」第六輪活動啓動禮今日（8日）舉行，政務司司長陳國基表示，由下周三（16日）起在200多間長者中心派發餐飲優惠劵，每名受惠長者獲發一套8張，在10月1日起至11月30日期間，憑券到8間參與計劃的食肆，包括大家樂、大快活、美心MX、香港麥當勞等，能以優惠價18元享用指定下午茶餐，涵蓋叉燒湯米粉、香蒜肉絲意粉、奶油厚多士等飲品食品。



「愛心食肆賞你惠食」第六輪活動啓動禮9月8日舉行，參與計劃的食肆共有8間。（任葆穎攝）

「愛心食肆賞你惠食」第六輪活動啓動禮9月8日舉行，宣布由下周三（16日）起在200多間長者中心派發餐飲優惠劵。（任葆穎攝）

參與商戶包括大快活集團。（資料圖片）

「愛心食肆 賞你惠食」第六輪參與食肆名單︰

「愛心食肆 賞你惠食」第六輪活動下周三（16日）展開，通過200多間長者中心派發餐飲券，每名受惠長者會獲發一套8張券。長者只要在10月1日至11月30日期間，憑券能以優惠價18元，享用相關飲食集團的指定下午茶，包括以下商戶︰

1. 大快活集團



迷你雪菜肉絲湯米粉及迷你熱狗配凍綠茶或熱茶或汽水



參與商戶包括大家樂集團。（資料圖片）

2. 大家樂集團



厚切花生西多士半份及精選湯粉配茶及咖啡



參與商戶包括太興飲食集團。（形點官網圖片）

3. 太興飲食集團



太興叉燒湯米粉或敏華叉燒湯意粉配飲品



參與商戶包括美心集團。（美心MX官網圖片）

4. 美心集團



迷你燒味湯米線配茶



參與商戶包括香港麥當勞。（資料圖片／黃浩謙攝）

5. 香港麥當勞



魚柳包配飲品



參與商戶包括銀龍飲食集團。（銀龍飲食集團FB圖片）

6. 銀龍飲食集團



奶油厚多士及雪菜迷你肉絲意粉配熱飲



參與商戶包括香港必勝客。（Pizza Hut Hong Kong & Macao FB圖片）

7. 香港必勝客



香蒜肉絲意粉配熱飲或紙包飲品



參與商戶包括KFC肯德基。（miraplace網頁圖片）

8. KFC（肯德基）



熱辣汁蘑菇香飯及經典葡撻配百事可樂



「愛心食肆賞你惠食」第六輪活動啓動禮9月8日舉行，政務司司長陳國基表示，9月16日起將在200多間長者中心派發優惠劵。（任葆穎攝）

陳國基︰過往數年透過長者中心累計派發29萬套飲食券

政務司司長陳國基致辭時稱，計劃展現政商民合作，強調派出的不只是優惠券，更是主動關心，過往數年已透過長者中心累計派發29萬套飲食券。

陳國基又指，計劃成功吸引較少出門或接觸長者中心服務的老友記，首次到長者中心領券的比例升了一倍，由首輪15%，升至第五輪30%。他感謝長者中心社工，將餐飲券送給獨居長者、雙老家庭及隱蔽長者手中。

「愛心食肆賞你惠食」第六輪活動啓動禮9月8日舉行。（任葆穎攝）

翻查資料，去年同期的第三輪活動中，政府透過長者中心派發一套7張餐飲券，讓長者憑券以優惠價15元享用指定下午茶。換言之，長者今年需多付3元。

勞福局長孫玉菡、社署署長杜永恒、行會成員張宇人、立法會議員梁進等亦出席活動。