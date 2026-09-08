長者餐飲券｜政府夥餐飲集團向長者派券 $18享叉燒湯米等下午茶
撰文：任葆穎
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「愛心食肆 賞你惠食」第六輪活動啓動禮今日（8日）舉行，政務司司長陳國基表示，由下周三（16日）起在200多間長者中心派發餐飲優惠劵，每名受惠長者獲發一套8張，在10月1日起至11月30日期間，憑券到8間參與計劃的食肆，包括大家樂、大快活、美心MX、香港麥當勞等，能以優惠價18元享用指定下午茶餐，涵蓋叉燒湯米粉、香蒜肉絲意粉、奶油厚多士等飲品食品。
「愛心食肆 賞你惠食」第六輪參與食肆名單︰
「愛心食肆 賞你惠食」第六輪活動下周三（16日）展開，通過200多間長者中心派發餐飲券，每名受惠長者會獲發一套8張券。長者只要在10月1日至11月30日期間，憑券能以優惠價18元，享用相關飲食集團的指定下午茶，包括以下商戶︰
1. 大快活集團
迷你雪菜肉絲湯米粉及迷你熱狗配凍綠茶或熱茶或汽水
2. 大家樂集團
厚切花生西多士半份及精選湯粉配茶及咖啡
3. 太興飲食集團
太興叉燒湯米粉或敏華叉燒湯意粉配飲品
4. 美心集團
迷你燒味湯米線配茶
5. 香港麥當勞
魚柳包配飲品
6. 銀龍飲食集團
奶油厚多士及雪菜迷你肉絲意粉配熱飲
7. 香港必勝客
香蒜肉絲意粉配熱飲或紙包飲品
8. KFC（肯德基）
熱辣汁蘑菇香飯及經典葡撻配百事可樂
陳國基︰過往數年透過長者中心累計派發29萬套飲食券
政務司司長陳國基致辭時稱，計劃展現政商民合作，強調派出的不只是優惠券，更是主動關心，過往數年已透過長者中心累計派發29萬套飲食券。
陳國基又指，計劃成功吸引較少出門或接觸長者中心服務的老友記，首次到長者中心領券的比例升了一倍，由首輪15%，升至第五輪30%。他感謝長者中心社工，將餐飲券送給獨居長者、雙老家庭及隱蔽長者手中。
翻查資料，去年同期的第三輪活動中，政府透過長者中心派發一套7張餐飲券，讓長者憑券以優惠價15元享用指定下午茶。換言之，長者今年需多付3元。
勞福局長孫玉菡、社署署長杜永恒、行會成員張宇人、立法會議員梁進等亦出席活動。