天宮課堂｜黎家盈母校直播　師妹讚親切　有學生盼投身航天科研

港產太空人黎家盈執行太空任務約三個月，今日（9日）與港澳學生進行「天地對話」，並講解太空生活及實時示範科學實驗。在黎家盈母校、荃灣公立何傳耀紀念中學禮堂，來自不同學校的學生聚首一堂，參與活動。



一眾年輕面孔外，黎家盈中二和中三時的班主任陳潔芝亦是座上客之一。昔日學生成全城焦點，陳潔芝為她成功追逐夢想感欣慰。有師妹讚親切，對師姐分享有共鳴，亦有學生稱受啟發，希望日後能投身航天科研。



荃灣公立何傳耀紀念中學門外，貼滿天宮課堂的海報。（夏家朗攝）

荃灣公立何傳耀紀念中學門外，貼滿天宮課堂的海報。（夏家朗攝）

黎家盈中二和中三時的班主任陳潔芝（右三）。（洪戩昊攝）

陳潔芝剛大學畢業便加入荃灣公立何傳耀紀念中學，出任中二班主任，黎家盈正是班上其中一位學生。她印象中的黎家盈活潑開朗，與一般女孩無異。唯一與太空人這個身份勉強能扯上關係的，是她自小便對數理有興趣。

看到當年這個學生突然成為全城焦點，陳潔芝第一個反應是「佢個樣（同當年）都唔係爭好遠」。今日看到黎家盈在神舟二十三號的畫面，她直言為人師表，看到學生能成功追夢也感到欣慰。

師妹：黎的夢想發源地正是這所學校 特別有共鳴

何傳耀中學學生陳梓祺指，對黎家盈回應有關雞蛋仔問題感到親切，加上知道對方的夢想發源地正是眼前的這所學校，特別有共鳴。本身讀理科的她表示，會以黎家盈為榜樣，期望有日可擁有像她一樣的成就。

何傳耀中學學生陳梓祺（右三）指，知道黎家盈的夢想發源地正是眼前的這所學校，特別有共鳴。（洪戩昊攝）

學生：黎願意犧牲與家人的相處時間令人敬佩

聖公會林護紀念中學學生陳景霖則指，看到黎家盈在太空艙內的床邊貼了家庭照，便反思其實對方也只是普通人，願意犧牲與家人的相處時間來執行任務，令人敬佩。

聖公會林護紀念中學學生陳景霖指，黎家盈願意犧牲與家人的相處時間來執行任務，令人敬佩。（洪戩昊攝）

黎家盈在太空艙內的床邊貼了家庭照。（香港01直播截圖）

他亦表示，在課堂中看到對方在無重力狀態下，打「水球乒乓球」、扭濕毛巾不滴水，展示太空中的物理現象，感到十分震撼，令他渴望在課堂後研究其原理。同樣讀理科的他也表示，期望可投身航天科研事業。

黎家盈及神舟二十三號指令長朱楊柱展示太空中的物理現象，包括用水打乒乓球。（香港01直播截圖）