今日新聞8分鐘｜警擒雙程證電騙男｜司機撞飛台女憂賠二度再輾

首任特首董建華周二晚病逝 享年89歲

全國政協前副主席、前特首董建華周二（9月8日）晚因病離世，享年89歲。董建華是香港回歸後首任特首，任內推出不少爭議政策如「八萬五」建屋計劃、教育改革、《基本法》23條等，期間經歷亞洲金融風波、沙士事件，至2005年「腳痛」下台，同年出任全國政協副主席，晉身國家領導人之列。

董建華離開特首崗位後，政治影響力仍在，包括牽頭成立智庫、基金會。董生近年健康大不如前，2021年曾入院接受手術，鮮有現身公開場合。

董建華逝世｜新華社發文悼念 多位前特首讚高瞻遠矚

全國政協前副主席、首任行政長官董建華昨晚（8日）逝世，享年89歲」。第三任行政長官梁振英今天（9日）悼念董建華，讚揚對方高瞻遠矚謀劃香港長遠發展，解決深層次民生問題。

大老山公路3車相撞釀1傷 5交通警徒手推的士清場

大老山公路發生車禍。今日 ( 8日 ) 下午1時45分，一輛私家車與一輛的士同沿大老山公路往馬鞍山方向行駛，途近碧濤花園對開時，的士懷疑切線撞向私家車，兩車停在路中；另一輛尾隨的士則疑收掣不及，再撞及停在路中的士。事件中，收掣不及的姓陳 (60歲）的士男司機，報稱心口痛，由救護車送往威爾斯親王醫院治理。

網上影片可見，車禍後其中一輛綠的已泊在旁邊，其後有5名交通警員，合力徒手將另一輛的士推向左邊路肩，以讓出原本被佔用的行車線。最後涉事私家車亦開車駛至旁邊。有網民留言稱：「辛苦晒！」警方現正調查車禍原因。

屯門大興邨兩男深夜爭執糾纏 女子力勸大叫：唔好啦

網上今日（8日）流傳兩段影片，可見屯門大興商場地下，疑有兩名男子在一間便利店外爭執，雙雙倒地糾纏，一名女子從旁力勸高呼：「唔好啦！唔好啦！」、「唔好咁呀！我報警喇！」據了解，事件疑涉及有人醉酒，一名男子需要送院。

旺角洗衣街警員埋伏 撳地制服拘24歲雙程證電騙男

今日（8日）網上廣傳一條長約45秒的片段，可見數名身穿制服的警員，在旺角洗衣街17號一間學校對開，合力將一名男子撳在地上制服。期間警員大叫「差人」宣示自己身份，再大喝「等陣、睇住、放手」。不足半分鐘，該名男子已被反手鎖上手銬，由警員帶上警車。據了解，警方正調查一宗電話騙案，在上址埋伏拘捕到來收款的騙徒。

天宮課堂｜黎家盈與港澳學生對話 示範無重力狀態

【黎家盈／太空人／宇航員／神舟二十三號／中秋節／天地對話】首位港產太空人黎家盈今年5月24日乘坐神舟二十三號載人飛船升空，目前已在「天宮空間站」（中國空間站）駐留逾100日。今日（9日）黎家盈聯同亦正在「天宮空間站」執行載人航天任務的神舟二十三號乘組指令長朱楊柱及航天員張志遠及與港澳學生「天地對話」。三人親自擔任太空教師，為港澳學生進行專家講解，實時示範科學實驗活動，並進行天地互動對話，直播。

台38歲女護士遭車撞飛40米 30歲司機疑憂賠迴轉再輾死

台中市陳姓女護士8日凌晨1時許下班，在柳川東路、民權路遭林姓男子開車撞上，民眾目擊，林男肇事後沒停車，還迴轉將陳女二度輾壓，導致陳女頭顱破裂致死，林男隨後開車逃逸，警方循線將林男查緝到案，帶回偵訊，初步調查，林男無毒、酒駕，落網時精神不穩，疑似畏罪又擔心後續高額賠償，才迴轉二度輾壓陳女，將後續釐清，陳女的八旬祖父接獲通報後，從彰化趕至台中悲痛認屍。

Danny再發燒送東區醫院 Save Lily父母質疑何不送廣華

「Save Lily」事件的父母在港分娩誕下幼子Danny，因一度拒交DNA樣本和疏忽照顧兒童而被捕，法庭其後為Danny頒下3年的保護令。Danny父母於上月在西九龍裁判法院少年法庭，申請撤銷保護令。據了解，Danny今日（9月8日）再次發燒，與由保良局職員帶到東區醫院求診。