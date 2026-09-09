上水中學助理副校長問女生「着黑色內衣勾引男同學」　教育局跟進

網傳鳳溪廖萬石堂中學助理副校長涉在開學日（9月1日）在學生於禮堂參與講座期間，問女學生「你哋着黑色內衣係咪想勾引男同學同男老師？」有關言論被指不當並涉性騷擾。



教育局回覆查詢指，已收到學校就事件的通報，知悉校方正按校本機制處理有關事宜，會與學校繼續保持緊密聯繫，提供適切支援及意見。校方表示，學校知悉當日講座上的部份內容於網上引起討論，學校因此於星期一（7日）會見全體女同學，再次解釋講座內容，並向受影響同學表達衷心的歉意；學校亦鼓勵同學如有需要，可與老師及社工溝通。



鳳溪廖萬石堂中學。（中學概覽圖片）

事涉上水鳳溪廖萬石堂中學開學日講座

有網民在社交平台Threads發布帖文，指控上水鳳溪廖萬石堂中學助理副校長發表性騷擾言論。該名網民指，開學日全校女生於禮堂參與講座，涉事的助理副校長問「你哋着黑色內衣係咪想勾引男同學同男老師？」事件持續發酵，不少學生於於討論區投稿有關事件。

涉事助理副校長周一解釋言論是為學生安全 意思被誤解

該名網民指，至星期一（7日）涉事助理副校長首次公開說明事件，遭同學與質疑「避重就輕」，以保護同學之名，聲稱其言論是為了同學安全，故不適合穿着深色內衣，以及聲稱同學誤解其意思。他指出，同學並不接受及承認有關言論，並指普遍同學認為涉事助理副校長的言論毫無誠意。

鳳溪廖萬石堂中學。（校方Facebook圖片）

校方：周一會見全體女學生 向受影響同學衷心歉意

校方今日回應說，當日講座內容是有關校規及學生校服儀容要求，在知悉講座上的部份內容於網上引起討論後，於星期一會見全體女學生，再次解釋講座內容，並向受影響同學表達衷心的歉意，並鼓勵她們如有需要，可與老師及社工溝通。校方稱關注是次事件，已啟動校本危機處理機制跟進事件，為有需要學生提供支援。

教育局表示，已收到學校就事件的通報，知悉校方正按校本機制處理有關事宜。局方指，會與學校繼續保持緊密聯繫，提供適切支援及意見。