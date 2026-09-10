敬師節｜由內斂變健談　「電纜花藝師」感謝恩師栽培　盼薪火相傳

今日9月10日是敬師節，不少人向教師送上鮮花致意。港島區地底埋設一束束電纜「花」，不僅點亮城市的萬家燈火，亦見證電纜接駁員的師徒情誼。現年37歲的港燈輸配電科高級技術員張頌恒，初入行時性格內斂，被師傅戲稱為「石頭人」，經過「松師傅」輸配電科技術主任李漢明悉心栽培、逐漸建立成功感，現已接捧成為師傅，培育新一代「電纜花藝師」，盼長江後浪推前浪。



港燈輸配電科高級技術員張頌恒（後左）、輸配電科技術主任李漢明（松師傅，前中）、二級見習技術員金志棚（後右）。（夏家朗攝）

接駁電纜時，技術人員要把兩段內部導電線芯接駁，形狀仿似紥成一束花，因此技術人員被稱為「電纜花藝師」。（夏家朗攝）

「石頭人」張頌恒解釋為何幾乎不怎說話：師傅看起來兇神惡煞

37歲港燈輸配電科高級技術員張頌恒，甫入行時被師傅取外號為「石頭人」，在教室內幾乎不怎說話。他憶述，同期入行只有兩人，同輩之間經常被隔開訓練，加上師傅看起來兇神惡煞，不敢與他們說話。

雖然個性內向，但他在學習過程中展現出天份。他說入門首個學習的工藝是鋸電纜，這不僅是工序之一，更考驗耐性。不少初哥鋸電纜時「手會偏左偏右、握得很緊、手震」，需練習一星期才鋸成完整圓柱體。但張頌恒花了三天便成功鋸到。

首次落場實戰正值夏天 熱到幾近暈倒 但珍惜前輩花時間教導

在港燈電纜接駁培訓中心完成兩年訓練後，他首次落場實戰，初次由冷氣地方移師室外。當時正值夏天，外出工作時要穿焗促的防火衣，他憶述「光是站在那裏，連內褲都濕透了。」為時3小時工程中，他聽着師傅仔細教導，雖然滿額大汗、幾近暈倒，惟眼見前輩願意花時間教導，亦不好意思打斷對方。

現年37歲的港燈輸配電科高級技術員張頌恒說，入門首個學習的工藝是鋸電纜。（夏家朗攝）

松師傅：過往師傅罵人一套已不適用於當今社會 給多一點鼓勵

當時教導他的老師傅，是現年60歲的港燈輸配電科技術主任李漢明（松師傅）。在張頌恒眼中，松師傅慈眉善目，循循善誘。松師傅入行40年，經歷過舊年代被師傅嚴厲教訓，又覺得從前的師傅不如現在般願意花時間教。他覺得，罵人一套已不適用於當今社會，「罵他們會發脾氣」，反而要給多一點鼓勵。更重要是，他覺得張頌恒是接班人。

「以前我問師傅東西，有難題就看著師傅，師傅會幫我做或告訴我答案。現在是他們看著我，我要教他們做事和理論。看著他們學東西，我也看到自己當年的影子。」松師傅形容，張頌恒初期個性文靜，但願意學習。

專業電纜接駁員一般需時10至15年考齊11種不同認可資格

一般而言，專業電纜接駁員需考取11種不同認可資格，需時10至15年。張頌恒入行18年，已考畢所有資格，逐漸建立成功感，而與師傅接觸後，亦發現他們性格友善，雙方漸建立關係。談及師傅恩情，他一度哽咽說，感謝「前人種樹」，把資料整合並展示在培訓中心，令「後人乘涼」，使其獲益良多。

（左起）港燈輸配電科高級技術員張頌恒、輸配電科技術主任李漢明（松師傅）、二級見習技術員金志棚。（夏家朗攝）

電纜接駁員為何又叫「電纜花藝師」？

在地盤工作艱辛，尤其在中環、金鐘等狹窄的行人路工作更具挑戰。不過，張頌恒說成功將電纜接駁後都有滿足感。

談起接駁電纜的工序，松師傅亦滔滔不絕地解釋「三步曲」：先剝開電纜絕緣外層，要特別注意「剝皮」的角度、力度和位置，否則太用力會傷及電線；第二步驟要把兩段內部導電線芯接駁，形狀仿似紥成一束花；最後在接駁位置製作保護及絕緣結構，少部份電纜仍採用舊式「油線紙」絕緣鉛護套，人員須利用火槍溶化金屬材料，再製成保護套，難度更高。整個程序耗時約5個多小時，由於外型似花，故電纜接駁員又名「電纜花藝師」。

目前港島地底埋設逾7,000公里電纜網絡，為逾60萬客戶電力。張頌恒說：「無論環境多差，都做到最好，這種滿足感再辛苦都值得。」

舊式電纜。（夏家朗攝）

升呢做師傅 張頌恒：徒弟做不到 我不能立刻搶過來做

張頌恒如今雖已成為師傅，但仍處於學習階段，「教人跟自己做是兩回事。自己做遇到問題可以自己解決，但教人，他們做不到，我不能立刻搶過來做。一開始忍不住手就搶過來做，但這樣他們未必學得到，現在要學會忍手，讓他們在錯誤中學習，慢慢摸索、累積經驗。」

（左起）港燈輸配電科高級技術員張頌恒、二級見習技術員金志棚、輸配電科技術主任李漢明（松師傅）。（夏家朗攝）

見習技術員：師傅就像爸爸、哥哥都很鼓勵我 慢慢熬過去

28歲二級見習技術員金志棚入行兩年，是松師傅和張頌恒的徒弟。他憶述初學鋸電纜，手又累，吃飯都沒力氣，但松師傅就像爸爸分享實戰經驗，學徒出錯會立即指正；張頌恒就像哥哥，知道學徒比較害羞，會主動修正及示範正確步驟，「他們都很鼓勵我，慢慢就熬過去。 」

金志棚期盼將來考取不同資格，像他們一樣成為出色的電纜接駁員，「一代傳承一代。」張頌恒亦寄語學徒努力，盼長江後浪推前浪。

松師傅感嘆，從來沒想過會入行如此久，只因公司像一個「大家庭」，與年輕同事共事，也自覺心境年輕。雖然是個老行尊，但他自言仍有很多不懂，例如在電腦編寫文件，他仍要依靠後輩，「每樣東西都是雙向的，我都要請教他們。」

（左起）港燈輸配電科技術主任李漢明（松師傅）、輸配電科高級技術員張頌恒、二級見習技術員金志棚。（夏家朗攝）