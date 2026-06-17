極端天氣｜港燈完成應變部署　可即時向南丫發電廠控制中心發警報

近年愈趨頻繁的極端天氣，暴風雨威脅本港基礎設施。風季將至，港燈表示，為提升突發事故的應變能力，運用人工智能和科技推行「智能監測・風險預控」策略，透過大數據分析進行預警和主動風險管理，並配合定期演練和優化溝通機制，進一步提升供電服務的韌性。其中南丫發電廠已提早完成部署，透過自主研發的遠程廣域內部網絡「港燈智連網」，可即時向發電廠控制中心發出警報。



南丫發電廠在海岸旁設置氣候和潮汐監測站，透過連接「港燈智連網」，為發電廠提供極端天氣預警。（港燈圖片）

港燈表示，南丫發電廠已提早完成部署。除進行硬件升級（包括設置防洪牆和可拆式擋水板），以及將新建的主要設施設在主水平基準（PD）+7.0米的地基外，亦擴展水浸監測網絡，並增設氣候和潮汐監測站；廠內多個關鍵發電機組輔助設施已逐步安裝新一代水浸偵測系統，推行「智能監測」。

一旦遇上風暴潮而水位達至警戒水平，水浸監測網絡會透過覆蓋整個南丫發電廠、由港燈工程團隊自主研發的遠程廣域內部網絡「港燈智連網」，即時向發電廠控制中心發出警報，協助工程團隊迅速和精準地採取應對措施。系統將於年內擴展至覆蓋約80個監測點，進一步提升自動化監測能力。

部分市區的變電站已引入結合人工智能分析的「港燈智慧電網通」，讓工程人員可即時掌握設施運作狀況、預測水浸速度並迅速應對突發情況。（港燈圖片）

「智能監測」亦已延伸至輸配電系統。現時約有50個變電站，已引入結合人工智能分析的遠程監察系統「港燈智慧電網通」，讓工程團隊可即時掌握設施運作狀況、預測水浸速度，並迅速應對突發情況。港燈表示，智慧電站數目年內將增至約80個，基本覆蓋主要供電區域的電力設施。

港燈亦為並未達到最新防洪水平的變電站進行防洪設備升級，設置防洪牆、防洪閘門、抽水泵或水浸警報系統，提升防洪能力。所有位於海岸線100米範圍內並被評估為「高水浸風險」的變電站防洪設備升級工程均已完成，另外133個位於上述範圍外有較高水浸風險的變電站，防洪設備升級工程亦已完成。

部分市區的變電站已引入結合人工智能分析的「港燈智慧電網通」，讓工程人員可即時掌握設施運作狀況、預測水浸速度並迅速應對突發情況。（港燈圖片）

港燈表示，除為前線工程團隊制定完善的應變方案外，亦與政府相關部門保持緊密協作，定期檢視應變計劃和進行事故演練。港燈管理層今早（17日）與由機電工程署署長潘國英率領的代表團舉行會議，檢視針對大型事故，包括極端和惡劣天氣的整體應變方案，進一步優化通報機制、人手調配和支援安排等範疇。期間代表團亦到訪港燈電網的「中樞」——港燈系統控制中心，深入了解電網管理、事故應變和風險預控的實際運作，以進一步加強雙方協作。

港燈董事總經理鄭祖瀛 (左三) 陪同機電工程署署長潘國英 (左二)，視察港燈系統控制中心，了解電網管理、事故應變和風險預控的實際運作。（港燈圖片）

港燈與機電工程署檢視針對大型事故的整體應變方案，進一步加強雙方協作。（港燈圖片）

港燈與機電工程署檢視針對大型事故的整體應變方案，進一步加強雙方協作。（港燈圖片）

港燈聯同機電工程署人員視察港燈系統控制中心，了解電網管理、事故應變和風險預控的實際運作。（港燈圖片）

港燈表示，由港燈最高管理層組成的「危機管理小組」早前聯同東區民政事務處、地區關愛隊和物業管理公司進行聯合實地演習，模擬區內有變電站受鄰近事故影響，導致附近樓宇出現大範圍停電的情況。演習期間，港燈啟動緊急應變機制，調派工程團隊和流動電池儲能車，並設立現場指揮中心，在短時間內恢復對數萬名受影響客戶的電力供應。

港燈服務隊亦透過與民政事務處建立的「24小時緊急事故聯絡及協調短訊群組」，配合地區關愛隊，模擬為受影響居民提供流動充電設備和公共地方的臨時照明。

港燈近日聯同東區民政事務處、地區關愛隊和物業管理公司進行聯合演習，強化與地區協調和應對緊急情況的能力。（港燈圖片）

港燈近日聯同東區民政事務處、地區關愛隊和物業管理公司進行聯合演習，強化與地區協調和應對緊急情況的能力。（港燈圖片）

演練期間，港燈服務隊聯同民政事務處和地區關愛隊，模擬在事故期間出動支援受影響居民。（港燈圖片）

港燈客戶緊急服務熱線 2555 4999（中文）和2555 4000（英文）均提供全天候服務，隨時支援客戶的緊急需要。