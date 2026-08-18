全國生態日｜港燈「綠遊香港」夜間導賞團　親子探索大潭生態奧秘

為響應第四屆「全國生態日」宣傳綠色轉型和生態保護的主題，港燈與長春社合辦的「綠遊香港」項目，於今夏再度推出期間限定的「黑夜尋寶」導賞團。導賞員聯同香港家庭福利會多個家庭，趁著盛夏之夜走進大潭郊野公園，探索豐富多彩的夜間生態，以及豐富多元的生物多樣性。



香港家庭福利會的成員家庭參與「綠遊香港」夜間生態導賞團，一同響應 「全國生態日」。（港燈提供圖片）

參加者先在港燈堅尼地道總部出席生態簡介會，由香港昆蟲學會會長陳濤介紹大潭郊野公園常見的夜間昆蟲及兩棲類動物，讓參加者了解夜間生物習性，並掌握觀察生態的正確方法，避免對自然棲息環境和生態平衡造成干擾。

夜尋盧氏小樹蛙、香港瘰螈等物種

大潭郊野公園「黑夜尋寶」之旅的「名物」，包括香港特有的「盧氏小樹蛙」、全港唯一有尾巴的兩棲類動物「香港瘰螈」，還有「短腳角蟾」和「香港湍蛙」等物種。在夏夜此起彼落的蛙鳴、蟲聲和鳥鳴陪伴下，參加者彷如置身一場由大自然編排的生態交響樂。

香港家庭福利會的代表鄧姑娘表示，在夜間走進大自然是獨有體驗，希望透過這類體驗式學習，能鼓勵更多家庭培養愛護環境、珍惜自然資源的意識。

參加者稱留下難忘回憶

另一位參加者曾女士表示：「我們一家是第一次參加夜間生態導賞團。小朋友在聽過專家的介紹後，對晚上的大自然充滿好奇，沿途跟着導賞員尋找到不同的生物，不但讓我們學習生態知識，也讓一家人有機會一起親近大自然，留下非常難忘的回憶。」