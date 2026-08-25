電費燃料調整費｜9月港燈每度電收60.7仙升5.9%　中電加至45.1仙

受國際地緣政治局勢持續緊張及能源市場波動影響，本港兩大電力公司公布最新燃料調整費數據。港燈9月份燃料調整費將升至每度電60.7仙，按月上升約5.9%，連續四個月出現升勢；而中電9月份的燃料調整費則為每度電45.1港仙，與8月份的45.0港仙基本相若，輕微上調0.1仙，增幅0.2%。兩電均相繼推出為期三個月的特別電費回扣或補助措施，以緩解基層家庭的電費負擔。



中電9月份的燃料調整費則為每度電45.1港仙，與8月份的45.0港仙基本相若。（資料圖片／夏家朗攝）

港燈9月份燃料調整費將升至每度電60.7仙，較8月份的57.3仙多3.4仙，按月上升約5.9%，連續四個月出現升勢。若與今年5月的低位每度電26.0仙相比，累計升幅更達逾1.33倍。

港燈表示，根據現行月度燃料調整費機制，收費會按市場實際燃料價格適時作調整。受國際局勢及能源市場不確定性影響，目前的收費尚未完全反映最新燃料成本的變動，預期未來數月的燃料調整費仍有上升壓力。

港燈9月份燃料調整費將升至每度電61.2仙，較8月份的57.3仙多3.9仙，按月上升約6.8%。（港燈網頁截圖）

港燈9月份燃料調整費將升至每度電61.2仙，較8月份的57.3仙多3.9仙，按月上升約6.8%，連續四個月出現升勢。（港燈網頁截圖）

中電每度電收45.1仙 續推特別回扣

至於中電方面，9月份燃料調整費為每度電45.1港仙，較8月份微升0.1港仙，升幅為0.2%。中電表示，是次調整主要反映過去三個月的實際燃料價格變動；為紓緩基層市民的生活負擔，中電推出為期三個月的「燃料費特別回扣」，於今年8月至10月期間，每期賬單用電量900度或以下的住宅客戶，將獲得每度電8港仙的燃料費回扣，預計約五成合資格的住宅客戶受惠。

中電續稱，經回扣後，合資格住宅客戶的9月份燃料調整費將降至37.1港仙，低於今年1月的39.4港仙水平。以一個家庭每個月平均用電量450度計算，合資格住宅客戶在這三個月期間，將累計獲得超過100元的特別回扣，有助減輕市民的燃眉之急。

中電9月份燃料調整費為每度電45.1港仙，較8月份微升0.1港仙。（中電網頁截圖）

中電9月份燃料調整費為每度電45.1港仙，較8月份微升0.1港仙。（中電網頁截圖）

港燈推特別電費補助 料一半住客受惠

為減輕市民開支負擔，港燈亦同樣由8月起至10月，連續三個月推出「特別電費補助」，向每月用電量在450度或以下的住宅客戶，提供每度電8.0仙的電費津貼，預計全港約一半港燈住宅客戶受惠。以一個月用電量為450度的住宅家庭計算，扣除補助後，預計每月可減輕約36元的電費開支。