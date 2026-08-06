港燈成立新應急中心配大地圖　1500設備監察電網數據　冀加快搶修

本港近年極端天氣日子增加，為電力穩定供應帶來不少挑戰。港燈早前成立「智能營運及緊急應變中心」，透過自行研發的「低壓電網管理系統」、智能鏡頭、智能頭盔等，配合大型可視化地圖，讓中心可即時掌握有故障的地底電纜詳細位置以及不同供電點的供電情況，提升支援效率。



2023年世紀黑雨導致進出石澳、大浪灣的唯一道路石澳道一度全線封閉。港燈指，對當時的支援工作帶來極大挑戰，有信心若再有類此情況，支援時間可以大幅減少。



港燈今年六月成立「智能營運及緊急應變中心」，設有多組屏幕，將超過10個內部監察平台的系統資訊利用地圖形式展示，讓當值的營運團隊「一眼觀全局」。（鄧倩螢攝）

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港燈輸配電科營運主管區偉年（左）及港燈輸配電科技術服務主管郭偉信（右）介紹新應急中心。（鄧倩螢攝）

配電網絡長3000公里 一直較難主動監察

現時港燈在本港地底有超過7,000公里長的地底電纜，當中有4,000公里屬於輸送電網，由發電廠發出來的電力會利用輸電網絡經各變電站，由高壓電轉為低壓電，再經餘下3,000公里的配電網絡，及超過4,000間俗稱「火牛房」的配電站輸送至給用戶。

不過，相比輸電網絡的高壓電纜，較低電壓的配電網絡一直較難去主動監察，遇上故障，往往較需依賴前線人員到現場檢查或客戶報告。

港燈2019年起研發「低壓故障指示器」，去年起逐步在500個配電站加裝。（港燈提供）

去年起配電站加裝「低壓故障指示器」 如醫生用聽筒

港燈2019年起研發「低壓故障指示器」，去年起逐步在500個配電站加裝，指示器可以實時監察供電情況，細緻度達至個別電纜，組成低壓電網管理系統。

港燈輸配電科技術服務主管郭偉信形容是醫生用聽筒聽心跳，指示器可以監察配電站有否電力供應，例如假設A、B、C三個相連配電站，當A點有電力供應，但B、C點沒有，則低壓電力系統控制中心的人員，便可鎖定由A配電站到B配電站的電纜出問題，毋須像以往派員到場逐段測試。

港燈與技術供應商度身訂造「港燈智慧電網通」，結合人工智能、高清攝影機、紅外線熱成像設備等，全天候監察變電站或配電站運作。（鄧倩螢攝）

港燈與技術供應商度身訂造「港燈智慧電網通」，結合人工智能、高清攝影機、紅外線熱成像設備等，全天候監察變電站或配電站運作。（林遠航攝）

「港燈智慧電網通」可自動識別水浸及水位變化

要加快搶修效率，除了故障位置，亦要盡快得知故障成因。傳統做法需要派工程人員親身到變電站巡查，港燈輸配電科技術服務部團隊去年與技術供應商度身訂造「港燈智慧電網通」，結合人工智能、高清攝影機、紅外線熱成像設備等，全天候監察變電站或配電站運作。

系統可自動識別水浸及水位變化或變電站的滲漏情況，亦可檢測設備有否出現異常溫度，又或未經授權進入等情況，並輔以AI運算出更精準的建議和解決方案。

LENS系統透過智能頭盔及隨身設備，讓前線工程人員與室內支援的工程人員視像通話。（鄧倩螢攝）

另外，港燈去年亦與技術供應商合作研發LENS系統，透過智能頭盔及隨身設備，讓前線工程人員與室內的工程人員視像通話，前線工程人員亦可以過智能眼鏡，接收到圖紙等文件，以協助現場工作。港燈指，系統可以提升事故評估準確度，加快資源調配。

「港燈智連網」將港島各區及南丫發電廠約1,500個感測器及智能設備的數據匯聚。（港燈提供）

港燈今年六月成立「智能營運及緊急應變中心」，設有多組屏幕，將超過10個內部監察平台的系統資訊利用地圖形式展示，讓當值的營運團隊「一眼觀全局」。（鄧倩螢攝）

港燈今年六月成立「智能營運及緊急應變中心」，設有多組屏幕，將超過10個內部監察平台的系統資訊利用地圖形式展示，讓當值的營運團隊「一眼觀全局」。（鄧倩螢攝）

智能營運及緊急應變中心「一眼觀全局」 提升應變效率

三項智能裝備透過「港燈智連網」結合，以低功耗、廣域的無線網絡LoRaWAN，將分布於港島各區及南丫發電廠約1,500個感測器及智能設備的數據匯聚，再傳到今年6月升級的「智能營運及緊急應變中心」。

中心有多組屏幕，將過往分散在不同部門、超過10個內部監察平台的系統資訊利用地圖形式展示，讓當值的營運團隊「一眼觀全局」，掌握供電系統狀況、風險警示及前線事故等，亦有助效調配前線人手，提升應變效率，在有需要時可以大大縮短復電時間。郭偉信又指，未來會安裝更多感測器及智能設備。

港燈輸配電科營運主管區偉年。（鄧倩螢攝）

港燈輸配電科營運主管區偉年提到，2023年世紀黑雨過後，進出石澳、大浪灣的唯一道路石澳道一度全線封閉，當時人員未能即時到達事發現場，在判斷事故類型及計劃支援方案上存在極大挑戰，因為輸電網絡與配電網絡維修要帶同的工具、需要的人手都有不同。他未有具體回答新措施可節省的時間，但指有信心若再有類此情況，可以大幅減少。