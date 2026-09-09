入境處與旅監局打擊非法勞工　拘兩內地人涉未經批准從事導遊工作

入境處及旅監局周一（7日）起連續兩天，於西貢萬宜水庫東壩及中環進行聯合執法行動，打擊非本港居民涉嫌從事無牌導遊相關工作。行動中，入境處拘捕一名內地男子及一名內地女子，涉嫌違反逗留條件，未經批准在港從事導遊工作。旅監局亦正就有關人士涉嫌違反《旅遊業條例》及相關規定作進一步調查，不排除稍後提出檢控。



入境處及旅監局人員向市民及旅客派發宣傳單張，呼籲切勿聘用非法領隊或導遊。（政府新聞處圖片）

入境處旅監局以「放蛇」方式 透過平台向目標人物預訂來港服務

入境處表示，因應有懷疑非法勞工利用社交媒體宣傳，聲稱可來港提供導遊及攝影服務，入境處聯同旅監局以「放蛇」方式喬裝顧客，透過社交平台向目標人物查詢及預訂服務。其後，當兩名目標人物來港提供有關服務時，入境處將其拘捕。被捕人士為一男一女，年齡均為31歲，並已因違反逗留條件罪而被起訴。

在執法行動期間，入境處亦聯同旅監局人員前往熱門旅遊景點，向市民及旅客派發宣傳單張，提醒切勿聘用非法導遊或領隊。入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪；所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。

僱主若僱用非法勞工可被罰款35萬元及監禁3年

發言人強調，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁十年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。