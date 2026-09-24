廉署與智利簽備忘錄強化反貪合作　以智利作為南美洲國際反貪據點

廉政公署周三(9月23日)與智利國家檢察院簽署合作備忘錄，透過強化反貪合作，共同提升以科技打擊罪案的能力。雙方同意未來以智利作為南美洲的國際反貪據點，合辦區域性培訓，內容涵蓋財務調查和追逃追贓，有助強化智利和周邊其他國家打擊貪污及相關罪案的能力。



廉署人員分享廉署如何以科技輔助貪污偵查。（廉政公署圖片）

智利國家檢察院代表團了解廉署錄影會面室的操作模式和技術。（廉政公署圖片）

廉政專員胡英明及廉署首長級人員，早上與智利總檢察長Ángel Valencia Vásquez 進行雙邊會議。胡英明指出，簽署合作備忘錄除加強雙方的關係及協作，亦帶來多元化的教育及培訓合作機會。在合作備忘錄的框架下，雙方承諾共享有關貪污犯罪手法及預防措施的資訊，舉辦培訓活動，並加強在執法、預防及教育領域上的合作和經驗交流。

Ángel Valencia Vásquez則表示，智利當地正致力發展以科技和人工智能工具支援刑事調查，認為廉署的調查經驗和科技反貪技術，是提升當地執法工作成效的重要參考，期望強化技術交流和支援。

廉政專員胡英明（右）與智利總檢察長Ángel Valencia Vásquez（左）進行雙邊會議。（廉政公署圖片）

廉政專員胡英明（左）與智利總檢察長Ángel Valencia Vásquez（右）簽署合作備忘錄。（廉政公署圖片）

智利國家檢察院代表團到訪國際反貪局聯合會秘書處。（廉政公署圖片）

廉署技術專家向智利國家檢察院代表團講解錄影會面室的操作模式和最新技術，有助智利探討是否可在當地套用相關設施。另外，廉署人員亦與智利代表團分享如何以科技輔助貪污偵查，以及透過人工智能提升貪污調查的質素和效率。

身為國際反貪局聯合會成員的智利國家檢察院，亦到訪由廉署出任主席的聯合會秘書處，了解聯合會的最新國際反貪合作動向。