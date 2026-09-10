PS Wedding男東主《商品說明條例》罪成　判處240小時社會服務令

海關今日（10日）公布，一名婚禮布置公司男東主於銷售服務時作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》，於7月31日在九龍城裁判法院被裁定罪成後，今日（9月10日）被判處240小時社會服務令，法庭亦下令該男東主須向案中受害人賠償約4.5萬元。



據悉，涉事為PS Wedding & Event Decoration男東主，去年6月遭海關拘捕。



婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration在2025年5月突然結業，海關經調查後，同年6月20日拘捕公司40歲男東主，涉嫌違反《商品說明條例》。（資料圖片／陳浩然攝）

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration於2025年5月突然結業，。位於新蒲崗工廈的辦公室門外水牌已拆除，海關貼出告示，表示正調查該商戶懷疑突然結業。旁邊貼有一張疑是由苦主張貼、寫着「已走佬」的告示。(資料圖片/任保穎攝）

海關去年調查揭涉案婚禮布置公司臨近結業時 仍向顧客收取預繳款項

海關表示，去年接獲多宗舉報，指一間位於新蒲崗的婚禮布置公司於2025年5月突然結業，未能向顧客提供已預繳的婚禮布置服務，亦未有安排退款。經調查後，海關發現涉案商戶案發前早已出現財政困難，然而涉案的男東主在婚禮布置公司臨近結業時，仍然向顧客收取婚禮布置服務的預繳款項，最終沒有提供相關服務。

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 2012年成立。（顧客提供圖片）

婚婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 2012年成立。（顧客提供圖片）

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration於2025年5月突然結業，其位於新蒲崗的辦公室已拆卸水牌。（顧客提供圖片）

逾100對受影響新人去年成立關注組追討 涉款過百萬元

有PS Wedding & Event Decoration顧客去年指出，由5月26日起公司突然失去聯絡，位於新蒲崗的辦公室已清空及拆卸水牌，所有社交媒體帳號及網站亦停用。超過100對新人懷疑該公司結業，稱已支付訂金，涉款過百萬元，遂成立關注組追討。當中有新人即將結婚，才發現PS Wedding失聯，也有去年底結婚的新人，感到十分徬徨。

Ps Wedding & Event Decoration成立於2012年，辦公室位於新蒲崗一座工廈。該公司提供婚禮佈置及婚宴產品零售服務，包括燈光裝飾、迎賓臺佈置、名牌設計等，其套餐價錢由約9,000元至1.9萬元不等。