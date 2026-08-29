猴痘｜39歲男子確診　潛伏期曾在本地與兩名陌生男子有高風險接觸

本港今日（29日）新增一宗猴痘確診個案。衞生署衞生防護中心表示，一名39歲未曾接種猴痘疫苗的男子，於潛伏期內曾與兩名陌生男子發生高風險接觸，其後出現發燒及全身出疹等症狀，檢測後證實對猴痘病毒呈陽性反應，目前在瑪嘉烈醫院隔離治療，情況穩定。防護中心正進行流行病學調查，並嘗試追蹤相關接觸者。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心指，該名39歲男子自8月24日起出現發燒及頸部淋巴結腫大，其後口腔出現潰瘍，面部、軀幹、四肢及生殖器官亦陸續出疹。他於8月26日因自身疾病前往伊利沙伯醫院覆診，即日被安排留院隔離及接受治療。病人經公共衞生化驗服務處採樣檢測後，今日證實確診猴痘，並於同日轉送至瑪嘉烈醫院繼續接受隔離治療。

流行病學調查顯示，該名病人於潛伏期內曾在本港與兩名陌生男子有高風險接觸。防護中心指，暫未有資料顯示今次個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案存在流行病學關連，中心正全力追查及聯繫曾與其有高風險接觸的人士，並會將個案通報世界衞生組織。

防護中心資料顯示，本港自2022年至今累計錄得97宗猴痘個案，包括77宗本地個案及20宗輸入個案，所有患者均為男性。調查亦發現絕大部份個案均曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為，或在沒有使用安全套的情況下進行性行為。

猴痘：圖為美聯社發布日期為2022年5月20日的照片，顯示1997年剛果民主共和國一名猴痘病人的手部皮膚狀況。（AP）

衞生署呼籲高風險目標群組，包括擁有多名性伴侶、性工作者或過去12個月有性傳播感染史的人士盡快接種猴痘疫苗。相關人士可直接前往衞生署轄下的社會衞生科診所或油麻地綜合治療中心接種，無須預約；九龍灣綜合治療中心以及伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所亦會為到診者提供接種服務。

當局提醒，猴痘一般不會經空氣、飛沫或日常社交接觸傳播。市民若發現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏或肌肉痛等猴痘症狀，應盡快求醫，並停止參與任何可能接觸到皮疹或體液的活動。