政府工｜周六起招聘AO及EO等公務員　共179空缺　一文看條件日期

政府將於本周六（12日）展開2026至27年度聯合招聘政務主任（AO）、二級行政主任（EO）、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作。179個職缺中，以二級行政主任佔最多，共有100個。



公務員事務局提醒，申請人必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，截止申請日期為10月2日晚上11時59分。



政府將於本周六（12日）展開2026至27年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作。（資料圖片/廖雁雄攝）

173個職缺中，以二級行政主任（EO）佔最多，有100個空缺；二級貿易主任則只有4個空缺。至於未來主事官員職位——行政主任（AO）則有40個。

須考聯合招聘考試 2027或2028年大學學士畢業生也可申請

公務員事務局指，所有符合相關入職條件的香港永久性居民，以及正修讀大學學士學位或同等學歷、並將在2026/27或2027/28學年畢業的學生，均可投考。

是次招聘共有179個職位提供，以二級行政主任佔最多，共有100個（政府新聞處圖片）

合資格的申請人會獲安排應考12月5日在香港舉行的聯合招聘考試，並必須具備：

（一）綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績（詳情載於公務員事務局綜合招聘考試網頁）；

（二）綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及

（三）「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）的及格成績。

公務員事務局指，尚未取得上述綜合招聘考試／「基本法及香港國安法測試」所需成績的人士也可提交申請。局方會安排前者參加於12月5日在香港舉行的特設綜合招聘考試；而後者則須另行報考數碼化「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）（申請方式詳見網頁），並在12月5日前取得及格成績方會獲考慮聘用。

身在7個內地或外地城市港人可在當地應考聯合招聘考試

申請人亦可選擇於12月5日在香港以外的七個城市（即北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼）的其中一個場地應考聯合招聘考試。同時，香港以外的綜合招聘考試及紙本形式的「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）將於同日在該七個城市舉行，有需要的申請人可於9月12日至10月2日（香港時間）於網上另行報名。