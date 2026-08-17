新皇崗演練公務員計OT補假　有接駁巴士仍可報銷車馬費｜政圈風聲

新皇崗口岸最快下月啟用，本月先後動員逾3萬人次公務員，參與四場演練，其中本周六（22日）大型演練，動員10,000名公務員參與。《香港01》獲得內部指引，在「非辦公時間」參與演練的人員，視作逾時工作（OT），通常以補假作為補償。消息指，政府在港九新界提供接駁巴士往返口岸，早前表明會獲發的交通費，是計及往返住所至就近上車位集合點的車程。



有議員認為逾時工作（OT）合理，但往返住所至上車點仍獲車費津貼，「似乎慷慨得滯」。華員會會長蔡冠龍表示，報銷車馬費的安排合理，「我休息日改變咗，應該將我屋企變成辦公地點，你唔畀返我有啲講唔過去。」他說，實報實銷已考慮議員壓力，惟行政成本相當高，「後面財務同事死咁滯，為咗處理10元、8塊，係咪過度慷慨？好難認同。」



新皇崗口岸開通在即，特區政府8月13日在港方口岸區首次舉行大型演練，動員共約1000名來自超過20個部門的公務員參與，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流及車流整體管理。（政府新聞處）

新皇崗口岸擬動員逾3萬人次公務員 參與四場演練

新皇崗口岸港方口岸區已由港府管理，料最快9月才通關。《香港01》早前率先報道，本月起當局將安排演練。保安局亦確認有逾萬人參與大型演練，透過跨部門合作，徴召公務員參與。本月將至少有4日演練，動員超過3萬人次，分別於本月13、15、22及29日展開，參與人次逐步遞增，以測試人流等壓力。

測試內容涵蓋皇崗口岸和周邊設施的承載能力，將有涵蓋約20個類別、超過100個不同規模的演練和測試，包括系統、交通流量、壓力測試、應急演練等。其中，本周六（22日）大型演練，動員10,000名公務員參與。至於本月29日的第4場演練，將會有2萬名公務員參與。

新皇崗口岸開通在即，特區政府8月13日在港方口岸區首次舉行大型演練，動員共約1000名來自超過20個部門的公務員參與，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流及車流整體管理。（政府新聞處）

新皇崗演練公務員計OT補假 有接駁巴士仍可報銷車馬費

《香港01》獲得內部指引，提及費用報銷與補假安排。指引提到，獲調派參與行動的人員，可依相關公務員規例及既定慣例，就往返住所與指定集合/解散地點的交通費用申請報銷。在「非辦公時間」參與演練的人員，其參與時間將被視為逾時工作；此類逾時工作通常以補假作為補償。

指引又指，涉及在皇崗口岸香港口岸區及內地口岸區的演練，不應被視為公務外訪，參與人員亦無資格申領任何與公務外訪相關的津貼。此外，申請或換領《港澳居民來往內地通行證》（回鄉證）的費用不予報銷。

新皇崗口岸開通在即，特區政府8月13日在港方口岸區首次舉行大型演練，動員共約1000名來自超過20個部門的公務員參與，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流及車流整體管理。（政府新聞處）

換言之，在「非辦公時間」參與演練的人員，視作逾時工作（OT），通常以補假作為補償。消息指，政府在港九新界提供接駁巴士，接載參與演練的公務員往返口岸，早前表明會獲發的交通費，是計及往返住所至就近上車位集合點的車程。

工聯會鄧家彪。（鄭子峰攝）

鄧家彪：往返住所至上車點仍獲車費津貼「慷慨得滯」

啟德體育園開幕前演練，徵召公務員、地區人士、啟德居民參與，事後有議員不滿差別待遇，即公務員獲發補假，同時有100元的車馬費，參與的市民沒有。立法會保安事務委員會委員、工聯會立法會議員鄧家彪接受《香港01》訪問時表示，公務員參與新皇崗口岸演練，視作逾時工作（OT）合理，但往返住所至上車點仍獲車費津貼，值得商榷。

假設屋企去觀塘（上車點）都計，似乎慷慨得滯。 鄧家彪

新皇崗口岸開通在即，特區政府8月13日在港方口岸區首次舉行大型演練，動員共約1000名來自超過20個部門的公務員參與，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流及車流整體管理。（政府新聞處）

鄧家彪表示，上次啟德體育園演練，公務員可報銷費用及計OT，一般市民、義工沒任何體恤津貼，安排不一致引起爭議，今次新皇崗演練「計埋工時都算，但額外車費津貼，似乎慷慨得滯」，畢竟接駁巴士上車點位處可交通便利地點。

新皇崗口岸開通在即，特區政府8月13日在港方口岸區首次舉行大型演練，動員共約1000名來自超過20個部門的公務員參與，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流及車流整體管理。（政府新聞處）

華員會：實報實銷已考慮議員壓力 行政成本相當高

一般而言工作地點之間往返的交通費，可實報實銷，涉及住所的車程除外。華員會會長蔡冠龍接受《香港01》訪問時表示，如果公務員在休息日參與演練，即使有接駁巴士提供，仍可報銷車馬費的安排合理，「我休息日改變咗，應該將我屋企變成辦公地點，你唔畀返我有啲講唔過去。」

他又指，上次啟德體育園演練，公務員劃一獲100元車馬費，即非實報實銷，安排引起爭議後，今次新皇崗演練改為實報實銷，可能考慮到議員壓力。他說，理念上正確，但行政成本相當高。

報銷2.7元車錢，要上司個上司簽名核實。後面財務同事死咁滯，為咗處理10元、8塊，係咪過度慷慨？好難認同。 華員會會長蔡冠龍

他說，重點應放在行政成本上如何更節省，非實報實銷的行政成本較低。