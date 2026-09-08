16名公務員獲推薦赴聯合國工作　李家超寄語說好香港故事

16位香港青年公務員獲外交部推薦赴聯合國任職，作為聯合國初級專業人員（JPO），本月起啟程。今次人數屬歷來最多，駐港公署今日（8日）舉行慶祝儀式，特首李家超致辭時指，以中國人身份踏入聯合國，本身就是香港故事的代言人。曾遠赴紐約的JPO人員、渠務署工程師吳鐵浩認為，未必要努力展示香港故事，透過多與其他國家的人交流，側面反映香港中西交匯的特色。



今年香港將有16人參與JPO計劃，屬歷來最多。圖為其中五位。（梁鵬威攝）

外交部駐港特派員公署今日（9月8日）舉行發佈儀式，慶祝香港第三次透過「聯合國初級人員JPO方案」派員到聯合國。（梁鵬威攝）

港府先後於2019及2023年分別派5位及12位公務員到聯合國總部及位於瑞士、奧地利及肯亞的辦事處工作。今年將派出16人，屬歷來最多。

李家超：過往港府派出人員獲聯合國高度評價

李家超指，港府過往派出的人員獲聯合國高度評價，有一半人的任期獲聯合國主動邀請延長。他表示，JPO人員以中國人身份踏入聯合國，本身就是香港故事的代言人，所以港府對第三批JPO寄予厚望，希望他們可以說好香港故事。

李家超致辭時指，JPO人員以中國人身份踏入聯合國，本身就是香港故事的代言人。（梁鵬威攝）

李家超致辭時指，JPO人員以中國人身份踏入聯合國，本身就是香港故事的代言人。（梁鵬威攝）

渠務署工程師吳鐵浩。（右二）（梁鵬威攝）

工程師：處理渠務署工作時反思與國際的關係

作為第二批JPO的渠務署工程師吳鐵浩曾遠赴紐約，任職聯合國秘書處業務支助部副秘書長辦公室績效和分析處。主要工作是分析副秘書長辦公室的數據，再呈交給副秘書長作績效分析之用。他直言，工作性質與在渠務署分別很大，經歷後再回港，令他更具國際視野，處理渠務署工作時也會反思與國際的關係。

財經事務及庫務局助理秘書長翁奕浩（中）。（梁鵬威攝）

財庫局助理秘書長盼擴闊眼界

財經事務及庫務局助理秘書長翁奕浩則是第三批JPO，將遠赴紐約，於聯合國業務支助部特別行動司工作。他說，自己在財庫局工作時多以香港角度看世界，較少接觸全球治理及多邊議題；所以他期望能擴闊自己眼界，以全球角度回看國家。