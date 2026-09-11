支聯會案｜國殤之柱去向未明　高志活促歸還　李桂華指屬支聯會

支聯會煽動顛覆國家政權案今日（11日）判刑，屬案中證物、曾在港大展出多年的雕塑「國殤之柱」，處置方案未有定論。製作「國殤之柱」的丹麥藝術家高志活日前稱，已向高等法院、律政司及香港大學發信要求取回，但未獲回覆。



警務處國家安全處總警司李桂華表示，根據警方搜證及審訊文件，「國殤之柱」屬於支聯會，「 你送咗畀人哋嘅，可唔可以隨時拎返呢？」他又指，「國殤之柱」與許多煽動行動有關，認為法庭要合適處理。



警務處國家安全處總警司李桂華表示，根據警方搜證及審訊文件，「國殤之柱」屬於支聯會。（方承恩攝）

李桂華：國殤之柱與煽動行動有關 法庭要合適處理

警務處國家安全處總警司李桂華引述指，「國殤之柱」的處理方案未正式決定，但他作為控方，認為「國殤之柱」與許多煽動行動有關，稱法庭要合適處理。他又指，根據警方搜證及審訊文件，「國殤之柱」屬於支聯會。對於高志活稱要取回，他表示，「 你送咗畀人哋嘅，可唔可以隨時拎返呢？」

案件中，控方指各支聯會多年來透過「六四」晚會及設展覽等，以民主及「六四」事件之名，圖實現「結束一黨專政」的綱領。問及案件會否令市民不敢悼念「六四」，李桂華稱，在審訊過程中留意到相關紀念活動會被用作煽動，稱舉辦者要非常留心，如果涉及遊行集會，警方亦會留心做審視。

港大國殤之柱2023年5月被國安處檢走，作為煽動他人顛覆國家政權案的證物。（資料圖片）

置於港大校園的「國殤之柱」由丹麥藝術家高志活創作，2023年5月被國安處檢走，作為煽動他人顛覆國家政權案的證物。高志活早前在丹麥召開記者會，重申擁有「國殤之柱」，要求法庭交還雕塑。他強調當初同意在香港展出「國殤之柱」，是希望讓人在港紀念六四，並非放棄雕塑擁有權。