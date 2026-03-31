何超瓊稱遭女子騷擾約1年　向法庭申令禁該女子接近

已故賭王何鴻燊二房長女、信德集團行政主席何超瓊，昨(30日)入稟高等法院，指稱遭一名女子騷擾約1年，要求法庭頒發禁制令，禁制該女子再作出騷擾，或聯絡何超瓊。此外，何超瓊亦要求法庭頒令，禁制該女子進入美高梅中國和信德集團辦公室的30米範圍內。



原告為何超瓊，被告為陳芃余。何超瓊為信德集團行政主席，亦為美高梅中國董事長及執行董事。

何超瓊稱遭女子陳芃余騷擾近1年，要求法庭頒禁制令禁該女子在她30米範圍出現。（網上圖片）

何超瓊要求禁被告進任她於上環信德中心的辦公室。

求法庭下令被告不可進美高梅中國和信德集團

原告在入稟狀指，自2025年3月起遭被告騷擾和恐嚇。原告要求法庭頒發禁制令，禁制被告、其僱員或代理人騷擾原告，或擅自進入原告的物業。被告亦不可進入美高梅中國和信德集團位於信德中心的辦公室的30米範圍內，或在該範圍內逗留。

亦要求禁被告直接或間接聯絡何

此外，原告要求法庭頒令，禁制被告直接或間接聯絡原告，或印刷、出版、製作、分發和傳送任何誹謗或中傷原告的資料。原告亦要求被告就其騷擾和恐嚇行為，作出賠償。

案件編號：HCA528/2026