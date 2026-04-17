何超瓊稱遭騷擾申禁制令　女被告缺席聆訊　官准臨時禁令續至審訊

已故賭王何鴻燊二房長女、信德集團行政主席何超瓊，指稱遭一名女子騷擾，早前入稟要求法庭頒發禁制令，禁制該女子再作出騷擾，或聯絡何超瓊。而何超瓊早前申請臨時禁制令，案件今（17日）在高等法院處理。在該女子缺席下，法官批准何超瓊的申請。



原告為何超瓊，被告為陳芃余。何超瓊為信德集團行政主席，亦為美高梅中國董事長及執行董事。

何超瓊聲稱遭受一名女子騷擾，向法庭申請禁制令。

何超瓊在入稟狀指2025年3月起開始受到騷擾。（資料圖片）

被告未有出席聆訊

被告未有親身或派律師出席聆訊，原告的代表律師稱，已向被告有效送達涉案文件，要求法庭批准原告草擬的命令。法官則批准原告的申請，並把案件押後正審。

何稱自2025年3月起遭被告騷擾

何在入稟狀指，她自2025年3月起遭被告騷擾和恐嚇。何要求法庭頒發禁制令，禁制被告、其僱員或代理人騷擾原告，或擅自進入原告的物業。被告亦不可進入美高梅中國和信德集團位於信德中心的辦公室的30米範圍內，或在該範圍內逗留。

此外，原告要求法庭頒令，禁制被告直接或間接聯絡原告，或印刷、出版、製作、分發和傳送任何誹謗或中傷原告的資料。原告亦要求被告就其騷擾和恐嚇行為，作出賠償。

案件編號：HCA 528/2026