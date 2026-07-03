何志平稱受滋擾　入稟求禁披露其住址電話身份證號碼等　准續禁令

在美國涉行賄非洲國家官員罪成被判囚3年的民政事務局前局長何志平，聲稱遭人滋擾，早前入稟高等法院申請禁制令，禁止他人擅自發布或披露何的個人資料，包括其住址、電話及身份證號碼等，他今(3日)在高等法院要求延續其臨時禁令，法官聽取何的律師陳詞後，接納何說法指疑有人在其背後損害何的聲譽，批准延長禁制令。



原告為何志平，被告為非法及故意地做出涉案受禁制行為的人，但無列出姓名。

何志平稱有人疑想毀其聲譽，入稟申請禁制令。（羅君豪攝）

何志平早前為其女兒宣傳新書而出席公開場合。（葉志明 攝）

何志平與妻子胡慧中的愛女何嘉珍早前在書展出書，父母都有撐場。（IG：@audreyjasmine_hkc）

何要求禁止被告作出滋擾及威嚇

何志平在入稟狀指，被告作出滋擾或威嚇行為。何志平要求法庭頒發禁制令，禁止被告滋擾或威嚇何志平，以及未經何的同意下，禁制被告使用、發布或披露何的個人資料，包括他的住址、出生日期、電話號碼和香港身份證號碼等。此外，何亦要求禁止被告，煽惑、協助和教唆他人作出上述兩項行為。

律師認為已把誓章及禁制內容送達被告

何志平今未有到庭，由律師代表，被告缺席聆訊。何的代表律師指，已經透過電郵向被告送達誓章和禁制令內容，認為被告已收到文件並知悉是次聆訊，但未有人出席聆訊。此外，何的代表律師亦加入「擁有、控制、營運涉案電郵的人」為另一名被告。

法官接納何的說法，相信有人在背後損害何志平的聲譽，批准延長禁制令。

案件編號：HCA 1088/2026