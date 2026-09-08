流感｜5歲長期病患男童染甲流併發嚴重肺炎　留醫PICU情況穩定

衞生防護中心今（8日）錄得一宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及一名有長期病患的5歲男童，昨日（7日）因呼吸急促被帶到天水圍醫院急症室求診，隨即獲安排轉送到屯門醫院兒科病房留醫，因情況轉差，被轉送該院的兒童深切治療部作進一步治療。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。他目前仍然在兒童深切治療部留醫，情況穩定。



衞生防護中心今（8日）錄得一宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及一名有長期病患的5歲男童。（資料圖片）

衞生防護中心表示，男童於潛伏期內沒有外遊，其中一名家居接觸者最近曾出現輕微上呼吸道症狀，現已康復。中心會繼續調查個案。

中心總監徐樂堅醫生說，本港自6月底進入流感季節，最新監測數據顯示，整體流感活躍程度上周進一步上升，並處於高水平。由6月底至今，累計錄得17宗兒童感染流感的嚴重個案。當中九宗已康復出院、三宗情況穩定、兩宗情況嚴重、兩宗情況危殆及一宗死亡，整體兒童嚴重流感個案數字與過往流感季節相若。

他續說，2026／27年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月17日展開，包括季節性流感疫苗學校外展計劃。本年度學校外展計劃推出全新醫健通電子同意書功能，已向參與外展計劃的學校發放每間學校的專屬二維碼，以便學校分發給家長。二維碼已經生效，家長請盡快為其子女填寫電子同意書。新功能不僅便利市民參與疫苗接種計劃，同時有助簡化醫護機構及學校的行政程序，從而使外展活動能夠更早展開。