羅淑佩：啟德體育園盛事帶動經濟活動　冀賽事每年重返

近年政府大力發展盛事經濟。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，啟德體育園舉行的體育盛事及演唱會，可帶動不同經濟活動，期望啟德舉辦的賽事每年都重返。對於現時有績效指標要求啟德體育園體育，及演藝節目比例分配，她表示，上述指標是多年前定下，會考慮是否彈性檢視指標，又稱最終是否達標會考慮經濟收益等多方因素。



另外，羅淑佩表示，政府計劃明年初檢討「隊際運動項目發展計劃」，檢視方向包括，有否更多資源支持更多隊伍，又期望可提供更多配套措施。



啟德體育園

體育園吸引「巨星」及「天團」來港

政府統計處數據顯示，2024年體育及相關活動的本地生產總值達到700億元，佔本地生產總值2.2%。羅淑佩日前接受訪問提到，啟德體育園自2025年開幕後，粵港澳三地承辦全運會，本港舉行多項大賽。她認為，門票及周邊經濟都能受惠，相信2025及2026年的數據會更好。

羅淑佩續指，啟德體育園舉行的體育盛事及演唱會，可帶動不同經濟活動，例如早前舉行的香港足球盛會除帶來門票收益外，附近的啟德零售館餐飲及周邊產品等都能受惠。她透露，自體育園開幕後「巨星」及「天團」都有興趣來港，會繼續爭取並用好場館。她期望啟德舉辦的賽事每年都重返。

世界女排聯賽香港站2026。（陳綵瑤攝）

體育活動日數指標會考慮經濟收益等多方因素

現時有績效指標要求啟德體育園，體育及演藝節目比例分配，規定啟德主場館、體藝館及青年運動場舉辦體育活動要達到一定日數。羅淑佩表示，指標於多年前定下，而且賽事舉行期間即便更換草坪等都要時間，當局會考慮是否彈性檢視指標。她又強調，現時使用情況不差，最終是否達標會考慮經濟收益等多方面因素。

羅淑佩。（湯致遠攝）

另外，名古屋亞運會將於本月19日開幕，中國香港代表團將派出約580名運動員參賽。羅淑佩指，早前在港隊項目訓練期間「探班」，看到很多港隊代表狀態相當不錯，呼籲巿民為港隊打氣。她又提到，當局計劃在明年初檢討「隊際運動項目發展計劃」，檢視方向包括，有否更多資源支持更多隊伍，又期望可提供更多配套措施。

黃澤林出戰名古屋亞運前，還要先角逐美國網球公開賽。（Getty Images）

桌球及網球項目早前因未符合「精英體育資助制度」部份準則標準，一度面臨降級，最終政府去年調整達標要求。她指，目前兩個項目保持好成績，認為以彈性計分的情況下，可讓運動員安心利用體院資源去訓練，當局願因時制宜去考慮做出成績項目的評級情況。