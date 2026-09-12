六合彩今晚罕見故障　動用後備攪珠機及號碼球　800萬頭獎無人中

【六合彩／攪珠結果／攪珠機故障／六合彩故障／馬會】六合彩攪珠機周六晚上（12日）發生罕見故障，節目直播顯示，由於沒有號碼球掉落中間管道，導致未能得出第一個攪珠號碼，主持人隨即表示需要動用後備攪珠機，而兩位嘉賓則負責監場以示公允，其後工作人員將後備號碼球，逐一放在後備攪珠機的管道內，嘉賓確認沒有問題後，全程耽誤約4分鐘才重新開始，最終今期800萬頭獎無人中。《香港01》正向馬會查詢事件。



攪珠機突然發生罕見故障，在攪出第一個號碼時，49個號碼球不斷在圍繞中心旋轉，但沒有號碼球掉落中間管道。（直播截圖）

隨後中間管道升起，沒有得出第一個攪珠號碼。（直播截圖）

攪珠機罕見故障 未能得出第一個攪珠號碼

第99期六合彩將於周六（12日）晚上9時30分攪珠，由於上期有幸運兒中頭獎，今期如以10元一注獨中，可獲800萬元獎金，攪珠前的投注總額為4,259萬元（$42,590,000）。

不過六合彩直播開始後，攪珠機突然發生罕見故障，在攪出第一個號碼時，雖然49個號碼球不斷圍繞中心旋轉，但沒有號碼球掉落中間管道，隨後中間管道升起，導致未能得出第一個攪珠號碼。

主持人李芷晴表示，由於攪珠機出現故障，需要動用後備攪珠機。（直播截圖）

工作人員打開裝有後備號碼球的盒子，按號碼球的數字，由低至高逐一放在後備攪珠機的管道內。

須動用後備攪珠機 兩位嘉賓監場以示公允

幾秒過後，主持人李芷晴表示，由於攪珠機出現故障，需要動用後備攪珠機，而兩位監場嘉賓會監察更換攪珠機的過程，以示公允。該兩位監場嘉賓分別是何偉石太平紳士及香港基督教服務處署理總幹事謝可儀。

工作人員打開裝有後備號碼球的盒子，按號碼球的數字，由低至高逐一放在後備攪珠機的管道內。

兩位監場嘉賓一直在場觀望。（直播截圖）

工作人員將後備號碼球逐一放在後備攪珠機管道

其後工作人員打開裝有後備號碼球的盒子，按號碼球的數字，由低至高逐一放在後備攪珠機的管道內，兩位監場嘉賓則在場觀望。而工作人員離開後，監場嘉賓則反覆觀看號碼球及管道，以確定沒有問題。

工作人員離開後，監場嘉賓反覆觀看號碼球及管道，以確定沒有問題。（直播截圖）

最後攪出號碼為︰9、18、24、33、40、47、11。（直播截圖）

攪珠前的投注總額為4,259萬元（$42,590,000）。（直播截圖）

耽誤約4分鐘重新開始 頭獎無人中

在耽誤約4分鐘後，六合彩攪珠終重新開始，最後攪出號碼為︰9、18、24、33、40、47、11。頭獎無人中，二獎兩彩票瓜分，每注獲得75.3萬元（$752,820），至於三獎則有92.5注中，每注獲得4.34萬元（$43,400）。

兩位監場嘉賓包括何偉石太平紳士。（直播截圖）