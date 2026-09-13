iPhone 18 Pro預購收多個信用卡收款短訊　專家籲向銀行查詢釋疑

【蘋果／Apple／iPhone 18 Pro／iPhone 18 Pro Max／恒生銀行】蘋果Apple周六（12日）晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，不過網上隨即有多名網民發文指，收到恒生銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑似遭遇詐騙或被盜信用卡。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，iPhone開放預購導致網絡及支付系統擠塞的情況，並非首次發生，而根據過往經驗，發卡銀行一般情況下不會扣款，但為安全起見，顧客宜向銀行查詢釋除疑慮。他又指恒生銀行正推出回贈優惠，估計因此有大量顧客選用恒生信用卡，從而出現上述情況。



iPhone 18系列9月12日晚上8時開放預購，該系列加入全新酒紅色。（資料圖片）

KOL司徒夾帶收到恒生銀行發出的最少6個短訊。（司徒夾帶FB圖片）

網民收到大量信用卡收款短訊 惟未能成功預購

iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max周六（12日）晚上8時起開放預購，不過網上隨即有多名網民發文指，收到銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑似遭遇詐騙或被盜信用卡。其中KOL司徒夾帶更收到恒生銀行發出的最少6個短訊，每個短訊都顯示為「無卡支付」，金額為13,299元。而根據蘋果Apple的官方售價，疑是iPhone 18 Pro Max 512GB版本手機。

也有其他搶購的市民收到恒生銀行發出短訊。（受訪者提供截圖）

方保僑︰一般情況下不會扣款 顧客宜向銀行查詢釋除疑慮

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，上述情況並非首次發生，2024年蘋果Apple開放手機預購時同樣曾出現，由於同時間有大批顧客湧進網店進行交易，導致網絡及支付系統嚴重擠塞，顧客因而收到大量來自發卡銀行的短訊，惟根據過往的經驗，只要預購訂單沒有成功生成，一般情況下發卡銀行不會扣款，但為了安全起見，市民宜向發卡銀行查詢，以釋除疑慮。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，根據過往的經驗，只要預購訂單沒有成功生成，一般情況下發卡銀行不會扣款。（資料圖片）

iPhone 18系列9月12日晚上8時開放預購，該系列加入全新酒紅色（右一）。（資料圖片）

料恒生銀行推回贈優惠 導致支付系統嚴重擠塞

方保僑又指，恒生銀行日前公布只要在App中登記參加活動，憑合資格恒生Visa信用卡在香港Apple門市或網店買任何產品，單一簽賬滿5,500元，即可賺取高達10%回贈（+FUN Dollars），即相當於550元，因此估計有大批顧客選用恒生信用卡，從而導致網絡及支付系統嚴重擠塞。