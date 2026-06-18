京東MALL開幕｜iPhone九折　DJI、Switch2現貨無炒價　優惠一文看

【京東／京東MALL／618購物節／iPhone／Switch2／DJI大疆】內地電商京東集團旗下的京東MALL香港首店，今日（18日、即內地「618購物節」）在灣仔華潤灣景中心大廈開幕，店方提供三大承諾，包括180天內只換不修、大件商品即日送達、冷氣機免費送貨兼安裝等，而開幕期間顧客用特定信用卡付款最高減744元，同時買滿1000元自動參與抽獎，隨時贏取黃金。



記者亦發現，不少商品格外吸引，例如電玩迷近月只能在電腦商場「硬食炒價」購入的Switch 2，京東MALL以原價3450元發售，且有大量現貨；iPhone手機更一連四日少見有九折優惠，若以iPhone 17 Pro Max的256GB版本為例，九折後只需9,179元。優惠詳情一文看清。



「京東MALL」6月18日在灣仔華潤灣景中心大廈開幕。（歐陽德浩攝）

「京東MALL」出售香港正品行貨，即全部採用香港的英式三腳插。（歐陽德浩攝）

「京東MALL」佔地兩層，面積約三萬平方呎。（歐陽德浩攝）

產品類型包括電競設備。（歐陽德浩攝）

產品類型包括智能衛浴。（歐陽德浩攝）

三大承諾︰180天內只換不修 大件商品即日送達 冷氣機免費送貨兼安裝

內地電商京東集團首間香港實體店「京東MALL」，設於灣仔華潤灣景中心大廈，在今日618購物節開幕。現場所見，產品類型非常豐富，包括手機數碼、智能衛浴、家庭影院、廚房電器、電競設備等，並設有多個專區，包括機器人體驗、咖啡體驗、休閒按摩等。

服務方面，京東MALL承諾七天無理由退換，如遇產品質量問題，30天內包退，180天內只換不修，若市民早上11時到店下單，可享大件商品即日送達，窗口式冷氣機免費送貨及安裝，僅回收舊冷氣機收取服務費。

產品類型包括手機數碼等。（歐陽德浩攝）

DJI大疆新推出的Osmo Pocket 4有現貨出售。（歐陽德浩攝）

賣點一︰Switch 2原價$3450大量現貨發售 DJI新一代口袋相機同樣有貨

任天堂早前宣布Switch系列主機加價，其中香港將於9月1日起跟隨全球市場調整，因此大批電玩愛好者近月趁加價前搶購主機，黃金、高登及好景等電腦商場的店舖也提早加價，部份店售價甚至突破4,000元。

不過，京東MALL原價提供行貨，若以去年推出的SWITCH 2為例，只售官方價格3,450元，不強制綁機購買配件。據店員今早所指，目前仍有大量現貨。

另外，DJI大疆四月推出新一代口袋相機「DJI Osmo Pocket 4」，推出後大受歡迎，全港商戶隨即被搶購一空，市民只能等待供應商補貨，或是「硬食炒價」購買，惟京東MALL同樣原價提供行貨。

京東MALL原價提供行貨，SWITCH 2售3,450元。（歐陽德浩攝）

據店員今早所指，目前仍有大量現貨。（歐陽德浩攝）

賣點二︰88.8萬元TCL巨型電視機

內地藝人王思聰去年花費過百萬元購買的電視機故障，引起網民熱議。記者去年北上深圳京東MALL直擊，便發現提供該款電視機。根據價錢牌顯示，該三星110吋無邊框電視售人民幣1,049,999元，即折合約117.5萬港元，顧客可坐電視前的梳化感受王思聰相同的體驗。

不過，香港京東MALL並無提供該款天價電視機，但顧客也可感受近百萬元電視機，當中TCL 163吋MICRO-LED電視機售888,880港元。

市民可到店親身感受近百萬元電視機。（歐陽德浩攝）

TCL 163吋MICRO-LED電視機售888,880元。（歐陽德浩攝）

賣點三︰一連四日iPhone手機九折 建議早上開店前排隊領籌

京東MALL推出開幕優惠，顧客首4日買iPhone手機九折（不能與其他優惠共用）。不過，由於每日名額有限，記者建議早上開店前排隊領籌，避免一旦籌號派光，則白費時間及交通費。

若以iPhone 17 Pro Max的256GB版本為例，零售價為10,199元，九折後只需9,179元；至於iPhone 17的256GB版本，九折後只需6,209元。

「京東MALL」推出開幕優惠，iPhone九折出售，每日名額有限。（歐陽德浩攝）

記者建議早上開店前排隊領籌。（歐陽德浩攝）

優惠︰滙豐信用卡付款最高減744元 買滿1000元抽獎隨時贏黃金

其他優惠方面，由6月12日至7月12日，顧客持滙豐信用卡享立減優惠，買滿2,888元減128元；買滿4,888元減228元；買滿6,888元減388元，即合共最多減744元。

另外單一消費滿1,000元，便可參與抽獎，獎品包括1克黃金、20吋行李篋、保溫杯、晴雨遮及鎖匙扣，店方聲稱百份百包中獎。