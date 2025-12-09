「iPhone拍易收」功能登陸香港　iPhone變商戶收款器可拍卡收款

Apple今（9日）宣布，「iPhone 拍易收」(Tap to Pay on iPhone) 於香港登場。商戶只需用iPhone，即可當面接受免觸式感應信用卡與扣帳卡、Apple Pay及其他電子銀包付款，免卻額外硬件或付款終端機等設備，即將iPhone變成收款器。



iOS 26.1（資料圖片/Apple）

接受信用卡、扣帳卡、iPhone、Apple Watch或其他數碼銀包付款

Apple表示，商户只需以運行最新iOS版本的iPhone 11或更新型號，經所支援的iOS app，即可啟用「iPhone 拍易收」接受免觸式感應付款。結帳時，商户只需請顧客以其免觸式感應信用卡與扣帳卡、iPhone、Apple Watch 或其他數碼銀包，靠近商户的 iPhone，即可經近距離無線通訊技術 (Near Field Communication, NFC) 完成交易，無需額外硬件下，商户可隨時隨地接受付款。

由即日起，Adyen、Global Payments、KPay 與 SoéPay 成為香港第一批提供「iPhone 拍易收」的支付平台，讓香港主要行業的不同規模企業，包括的士、零售、飲食、美容及專業服務等，均可於顧客結帳時提供「iPhone 拍易收」。

「iPhone 拍易收」支援Apple Pay及其他電子銀包，以及支付網絡的免觸式感應信用卡與扣帳卡，包括 American Express、JCB、Mastercard、UnionPay 和 Visa。Apple公司指，所有經「iPhone 拍易收」的交易，均以 Secure Element 運算及加密，Apple不會知悉相關交易內容及買家身份，確保付款過程安全且保密。