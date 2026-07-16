Uber失物｜中環周六單日失83部iPhone　有人遺失Tamagotchi、釣竿

Uber今（16日）公布，本年共錄得11,800宗遺下隨身物品的「大頭蝦」案件，當中最多的為手機／相機，涉及2,219宗，最多遺失物品的日子為星期六，有1,543宗；更有人曾遺失Tamagotchi電子寵物、釣竿等意想不到的物品。另外，Uber指，中環區的失物榜首為電話／相機，曾於星期六單日遺失83部iPhone，創下全港單日最高失機紀錄。



十大最常遺失的失物。（Uber統計）

Uber指出，遺下的隨身物品中，最多的是手機／相機，有2,219宗；其次的是袋、背囊／行李，有1,079宗；排名第三的是銀包／手袋，佔1,043宗。

Uber又指，近年Y2K復古風潮再起，有Tamagotchi電子寵物被遺留在車廂之中，亦有人將生日卡及生日蛋糕留在車內。

最令人意想不到的失物。（Uber統計）

一周當中，最多失物的日子是周六，佔1,543宗。（Uber統計）

周一失物數量最少 周五至日佔全周失物43%

Uber數據顯示，一周當中，最多失物的日子是周六，佔1,543宗；其次的是周五，有1,427宗，周五至周日的失物數量，合共佔全周失物約43%。Uber認為，周末市民聚會、消遣及家庭活動較為頻繁，心情放鬆之餘，對隨身物品的警覺性亦自然下降。相反，大眾會在周一重啟「工作模式」，戒備心亦會隨之上升，失物的數量亦成為一周中最低。

下午6時為最易遺失物品的時段，共有612宗個案。（Uber統計）

下午6時最易「漏低嘢」 晚上9時及10時共錄逾900宗失物報告

全日24個時段當中，下午6時為最多失物的時段，共有612案失物報告；而晚上9時及10時，兩個時段共錄得超過900宗失物報告，位列全日第六及第七個「失物高峰期」。Uber分析指，下班時不少乘客同時攜帶公事包、飯袋、健身裝備或購物袋等多件物品，加上工作一整天後精神疲倦，最容易大意遺留物品在車廂。而早上9時，為唯一早上時段的失物高峰時段，反映一眾上學上班族在半睡半醒的狀態中，最容易「漏低嘢」。

最多失物報告的區份為油尖旺區，有1780宗。（Uber統計）

九龍東區於星期一及星期五各錄得 17 宗銀包失物報告，並列該區每周失物榜首。（Uber統計）

油尖旺區錄1780宗失物報告最多 中環居第二

全港18區當中，油尖旺區的失物報告最多，有1,780宗；其次是中環，有1,170宗；排名物三的為灣仔，有790宗。Uber指，深入分析各區數據顯示，中環無論周一至周日，失物榜首均為電話／相機，更曾於星期六單日遺失 83 部 iPhone，創下全港單日最高失機紀錄。至於九龍東區，電話屬常見失物，但銀包於星期一及星期五各錄得 17 宗，並列該區每周失物榜首。

Uber提醒，若不幸遺留物品，可打開 Uber App 並點擊近右下角的「活動」鍵，點選你認為可能遺失物品嘅行程，然段點選「尋找失物」，並選擇「聯絡司機查詢失物」。其後查閱尋找失物須知，然後輸入你的電話號碼並點按「致電司機」。Uber表示，會十分重視並認真處理每一宗失物報告，承諾盡最大努力提供協助，但無法保證能尋回每件失物。