iPhone17｜開售首日展示機已現刮痕　果迷：感覺一個月後會很嚇人

iPhone 17 今日（19日）開售，不少果迷今早起排隊購買新機。不過有消費者發現，iPhone 17 推出首日，Apple旗艦店内不少展示機的機身已經滿布刮痕，質疑iPhone 17的防刮程度未如理想，並在網上熱烈討論，稱「感覺一個月後蘋果店的展示機會很嚇人」、「漆面超薄用力一刮就掉。」



有果迷表示，iPhone 17 推出首日，不少展示機的機身已經佈滿刮痕，質疑iPhone 17的防刮程度。（Threads截圖）

有果迷表示，iPhone 17 推出首日，Apple Store不少展示機的機身已經佈滿刮痕，質疑iPhone 17的防刮程度。（Threads截圖）

iPhone 17今日發售，銅鑼灣希慎廣場Apple Store外有大批果迷清早排長龍買新機，也有大批收機人士在門外等侯，見到有即場交收，大疊金牛交收畫面再現希慎外。

早上8時多，希慎Apple Store外排起長長人龍。（廖雁雄攝）

不過，不少來自香港及台灣的果迷在社交平台指，發現今日才在Apple Store公開予果迷拿上手感受的展示機，大部份機身已經刮花，特別是iPhone 17pro的深墨藍色特別顯眼，質疑iPhone 17的防刮程度。有果迷稱「感覺一個月後蘋果店的展示機會很嚇人」、「漆面超薄用力一刮就掉」；亦有人認為是因手機被太多人接觸過，加上沒有小心放置，才會出現刮痕，相信一般情況下不會出現相關問題。